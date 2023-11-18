Ломай меня полностью! Новосибирские водители объявили войну шлагбаумам — что им за это будет (или нет)

Шлагбаум, закрывающий проезд на придомовую территорию, — предмет удивительный. Пока он стоит на въезде в твой собственный двор, нет вещи лучше: ни одна посторонняя машина не займет не предназначенное ей парковочное место, ни один шустрый любитель объехать пробку по дворам не поедет мимо подъездов. Но стоит ему появиться на месте, где еще вчера можно было свободно срезать путь, а теперь появилась чья-то чужая ограда, все восхищение куда-то испаряется, уступая место раздражению. Вероятно, именно этим чувством руководствовались сразу два новосибирских автомобилиста, которые стали героями публикаций в сообществе «АСТ-54» на прошлой неделе. Когда на их пути появились преграды, мужчины думали недолго и попросту открыли шлагбаумы силой. НГС посмотрел видео, наполненное отчаянием жильцов, и спросил у юриста: как теперь наказать любителей ломать чужую собственность.
Эти две истории очень похожи. Первая произошла в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12-е. Лихач на Volkswagen Polo сначала лихо заехал на закрытую территорию ЖК (и, по словам местных жителей, даже сбил охранника), а затем решил покинуть ее через другой выезд. Жильцы, уже вызвавшие полицию и ГИБДД, решили, что задержать нарушителя сможет шлагбаум — и ошиблись. Незваный гость легко открыл шлагбаум руками, попутно сломав механизм подъема, и был таков.
Утром понедельника, 13 ноября почти идентичный, но куда более зрелищный случай произошел на улице Гоголя. Здесь неизвестный водитель за рулем Toyota Corolla пошел напролом сразу через два шлагбаума. Руки, правда, пачкать не стал, зато не пожалел крепления багажника на собственной крыше. Эффектное видео возмущенные местные жители выложили в паблик в надежде отыскать негодяя и получить с него денег на ремонт.
Оба видео вызвали живейшее обсуждение. И далеко не все из них встали на сторону тех, кто платил за поврежденное имущество.
— Правильно сделал. Просто вы уже народ достали со своими шлагбаумами, «лягушками», цепочками. Покупайте частный дом и ставьте хоть 6-метровый забор с колючкой, — поддержал лихача Антон Б. (и, судя по 60 лайкам к комментарию, не только он).
— Тебе че на частной территории закрытого ЖК нужно? Забор осложняет поиск закладок, что ли? — немедленно оскорбился другой подписчик паблика.
Кажется, все участники дискуссии понимают: ломать чужие ограды не очень законно, но иногда ужасно хочется. В свою очередь жители неогороженных дворов на стороне пострадавших: если выезды открыты, то днем страшно отпускать на прогулку детей, а вечером — искать парковочное место.
Ждать, пока проезды между домами превратятся в скоростной автобан, жильцы (по крайней мере, с улицы Гоголя) не стали: уже 14-го числа, по информации местных жителей, шлагбаумы работали исправно. Во сколько обошелся ремонт, неизвестно, но от этого, по словам юриста Марии Соловьевой, зависит, как именно накажут лихачей.
— Административная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 7.17 КоАП РФ) возникает, если повреждения не повлекли значительного ущерба. Если восстановление обойдется больше, чем в 5 тысяч рублей, — это уже уголовная ответственность по статье 167 УК РФ, — рассказала Мария Соловьева. — Ущерб будет рассчитан по сумме, которая будет затрачена на восстановление утраченного права: если есть необходимость заменить механизм, то это стоимость самого механизма плюс стоимость работ по его замене, плюс стоимость услуг юристов, если кто-то их нанимал.
В случае административной ответственности любитель кататься по чужой территории, можно сказать, отделается легким испугом: штраф за это составляет от 300 до 500 рублей (ни одного нуля не пропущено). Зато и вина нарушителя будет доказана быстрее. В случае уголовной ответственности дерзким сибирякам грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, но дело может затянуться на несколько месяцев.
В любом случае, говорит Мария Соловьева, начать, естественно, придется с заявления в полицию, а уже после того, как водителя отыщут, можно идти в суд. Правда если поломка оказалась серьезной, и лихач стал фигурантом уголовного дела, рассчитывать ущерб судья может и отказаться — и тогда к срокам рассмотрения уголовного дела придется прибавить новый процесс, на этот раз гражданский.
Кто потратит в итоге больше нервов, вопрос открытый.
Ранее НГС опубликовал видео, на котором мужчина на «крузаке» пытается прорваться мимо шлагбаума на территорию облбольницы. За рулем мог быть помощник депутата.