Ломай меня полностью! Новосибирские водители объявили войну шлагбаумам — что им за это будет (или нет)

Шлагбаум, закрывающий проезд на придомовую территорию, — предмет удивительный. Пока он стоит на въезде в твой собственный двор, нет вещи лучше: ни одна посторонняя машина не займет не предназначенное ей парковочное место, ни один шустрый любитель объехать пробку по дворам не поедет мимо подъездов. Но стоит ему появиться на месте, где еще вчера можно было свободно срезать путь, а теперь появилась чья-то чужая ограда, все восхищение куда-то испаряется, уступая место раздражению. Вероятно, именно этим чувством руководствовались сразу два новосибирских автомобилиста, которые стали героями публикаций в сообществе «АСТ-54» на прошлой неделе. Когда на их пути появились преграды, мужчины думали недолго и попросту открыли шлагбаумы силой. НГС посмотрел видео, наполненное отчаянием жильцов, и спросил у юриста: как теперь наказать любителей ломать чужую собственность.