Новосибирца на «крузаке» не пускали в облбольницу, и он стал давить охранника — за рулем мог быть помощник депутата

В Новосибирске произошел конфликт у шлагбаума на въезде на территорию Новосибирской областной больницы. Видео опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел вчера, 9 ноября, около 14:00. На записи видно, что мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере» активно жестикулирует, кричит, то выходит из машины, то садится в нее. Охранник отказывается открывать шлагбаум. Но ему пришлось это сделать, чтобы выпустить другую машину. Тогда водитель «Тойоты» начинает движение и несколько раз толкает охранника бампером.
— Это недоразумение было разрешено на месте. Никто не пострадал, — ответили на запрос корреспондента НГС в Новосибирской областной клинической больнице.
Комментаторы в группе сообщают, что водителем «Тойоты» мог быть помощник одного из депутатов. В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что уточняют информацию.
— Наказать водителя за то, что он сдвигал пешехода, здесь вряд ли получится, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Здесь можно усмотреть нарушение общественного порядка.
В начале ноября в Новосибирске водитель припарковался на въезде в подземный паркинг и вызвал гнев водителя «Лексуса». В итоге водитель «Лексуса» сначала отпинал чужую машину, а затем постучал по лобовому стеклу — его действия попали на видеорегистратор.