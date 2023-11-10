freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 91.93
eur 98.41
СрочноНовосибирец открыл стрельбу по полицейским
Все новости
Все новости

Новосибирца на «крузаке» не пускали в облбольницу, и он стал давить охранника — за рулем мог быть помощник депутата

Никто из людей не пострадал

508

Инцидент попал на видеорегистратор другой машины

Поделиться

В Новосибирске произошел конфликт у шлагбаума на въезде на территорию Новосибирской областной больницы. Видео опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вчера, 9 ноября, около 14:00. На записи видно, что мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере» активно жестикулирует, кричит, то выходит из машины, то садится в нее. Охранник отказывается открывать шлагбаум. Но ему пришлось это сделать, чтобы выпустить другую машину. Тогда водитель «Тойоты» начинает движение и несколько раз толкает охранника бампером.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 / Vk.com

— Это недоразумение было разрешено на месте. Никто не пострадал, — ответили на запрос корреспондента НГС в Новосибирской областной клинической больнице.

Комментаторы в группе сообщают, что водителем «Тойоты» мог быть помощник одного из депутатов. В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что уточняют информацию.

— Наказать водителя за то, что он сдвигал пешехода, здесь вряд ли получится, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Здесь можно усмотреть нарушение общественного порядка.

В начале ноября в Новосибирске водитель припарковался на въезде в подземный паркинг и вызвал гнев водителя «Лексуса». В итоге водитель «Лексуса» сначала отпинал чужую машину, а затем постучал по лобовому стеклу — его действия попали на видеорегистратор.

По теме

ОхранаШлагбаумПропускНовосибирская областная больница
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter