Новосибирца на «крузаке» не пускали в облбольницу, и он стал давить охранника — за рулем мог быть помощник депутата

В Новосибирске произошел конфликт у шлагбаума на въезде на территорию Новосибирской областной больницы. Видео опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



Инцидент произошел вчера, 9 ноября, около 14:00. На записи видно, что мужчина на «Тойоте-Ленд-Крузере» активно жестикулирует, кричит, то выходит из машины, то садится в нее. Охранник отказывается открывать шлагбаум. Но ему пришлось это сделать, чтобы выпустить другую машину. Тогда водитель «Тойоты» начинает движение и несколько раз толкает охранника бампером.