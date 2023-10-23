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Новосибирского блогера, который стрелял за рулем на Октябрьском мосту, отправили под домашний арест

Ему грозит до 7 лет лишения свободы

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Видео стрельбы юноша опубликовал в личном телеграм-канале

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Октябрьский районный суд Новосибирска 23 октября избрал меру пресечения блогеру Богдану Киселеву, который утроил стрельбу из окна машины на Октябрьском мосту. Как сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры, ему назначили домашний арест до 20 декабря 2023 года.

— Запрещается общение с лицами, проходящими по уголовному делу, за исключением защитника и близких родственников. Также действует запрет на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и сеть интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и других экстренных служб, общения с контролирующим органом и следователем, — пояснили в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Прокуратура НСО


В середине октября Богдан Киселев в личном телеграм-канале опубликовал видео, как он совершает несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет, пока ехал за рулем по Октябрьскому мосту. После этого полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее парень прокатился на крыше машины и во время поездки запускал фейерверк. Опасную езду он снял на видео.

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ПрокуратураБлогерНовосибирск
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