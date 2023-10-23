«Как в фильме ужасов»: сибиряк в маске и с монтировкой ломился в подъезды девятиэтажки — видео со взломщиком

— Это было, как в фильме ужасов. Он несколько раз пытался так дверь открыть, потом его машина спугнула, он все оглядывался, потом монтировку взял, — рассказала одна из жильцов дома. — Дверь нашу в первый подъезд так и не вскрыл, но хорошенько раздолбал. Сейчас она не работает, открытая стоит. Потом пошел во второй подъезд, в третий, повредил еще одну дверь, и люди не могли попасть домой.

