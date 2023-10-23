«Как в фильме ужасов»: сибиряк в маске и с монтировкой ломился в подъезды девятиэтажки — видео со взломщиком

В Новосибирске мужчина с монтировкой в руках напугал жителей дома №100/1 на улице Красный проспект. Сибиряк в капюшоне и медицинской маске пытался взломать двери в подъезды при помощи монтировки.
Пугающий инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 октября и попал в объектив камеры домофона.
— Это было, как в фильме ужасов. Он несколько раз пытался так дверь открыть, потом его машина спугнула, он все оглядывался, потом монтировку взял, — рассказала одна из жильцов дома. — Дверь нашу в первый подъезд так и не вскрыл, но хорошенько раздолбал. Сейчас она не работает, открытая стоит. Потом пошел во второй подъезд, в третий, повредил еще одну дверь, и люди не могли попасть домой.
Сибирячка припомнила, что около месяца назад очень похожий мужчина уже появлялся ночью, и тогда дверь ему удалось отжать, а на следующее утро люди обнаружили, что остались без интернета: кто-то срезал все кабели. Есть у соседей и другая версия:
— Может быть, это закладчики хотят нашими почтовыми ящиками пользоваться, потому что сейчас холодно стало и сыро, — предположила женщина.
Жильцы обратились в полицию, но оказалось, что странные действия ночного гостя поставили в тупик даже участкового:
— Участковый все посмотрел, занимал, сфотографировал, — рассказала старшая по дому Татьяна Б. — Он, если честно, был ошарашен: таких случаев по району раньше у нас не было. И вообще, те, кто приходят за проводами, обычно попадают в подъезды не такими варварскими методами, а тихо и спокойно заходят. Участковый сказал, что посмотрит похожие случаи, может, поблизости что похожее было.
И Татьяна Б., и ее соседи обеспокоены тем, что даже если ночного взломщика поймают, он может отделаться легким испугом.
— Не факт, что это будет уголовное дело. Ущерб может оказаться слишком маленьким. Сколько будет стоить починить двери мы пока еще не знаем, — рассказала Татьяна Б.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного главка МВД, чтобы узнать, успел ли участковый выйти на след мужчины в маске.
— Заявление зарегистрировано, проводится проверка. Устанавливается лицо, причастное к данному происшествию, — ответили в полиции.
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