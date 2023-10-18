Награду до 10 тысяч рублей за поимку студентов-вандалов объявили в НГУЭУ — что грозит хулиганам

В НГУЭУ начали бороться со студентами-вандалами, которые портят туалеты и другое университетское имущество. Хулиганам, помимо отчисления, грозят судебными разбирательствами. За их поимку руководство вуза объявило денежную награду.
― Для пресечения подобных случаев университет будет отчислять и предъявлять в судебном порядке претензии тем студентам, которые окажутся непосредственно причастными к указанным проступкам. Для этого попечительский совет университета объявляет награду в размере до 10 тысяч рублей тому, кто представит достоверные сведения, которые позволят выявить студентов-нарушителей, ― сообщается на страничке университета в социальных сетях.
Осведомителям предлагают направлять информацию по электронной почте. Им обещают полную конфиденциальность.
— У нас было несколько случаев, когда очень сильно повредили имущество. Сегодня проректор по общим вопросам распространила такое сообщение, что действительно так будет происходить. После сообщений будет проводиться расследование, если информация подтвердится, то источнику передадут денежное вознаграждение. Пока сообщений от источников не поступало, — пояснили в НГУЭУ.
Ранее сибирячка побывала в родной школе