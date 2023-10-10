Бастрыкин потребовал доклад о травле и унижениях пятиклассника в Бердске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в бердской школе.
По информации издания «Бердск-Онлайн», 7 октября несколько пятиклассников поставили на колени мальчика из параллельного класса, а затем требовали от него извинений. Они якобы угрожали ребенку ножом и шокером, а также записывали инцидент на видео.
— В социальных сетях размещено видео, на котором мальчик подвергается унижению и насилию со стороны сверстников, — объяснили в СК России.
Новосибирские следователи начали проверку и отчитаться должны перед председателем СК.
В начале октября в полицию Новосибирска поступила информация об избиении мальчика неподалеку от школы. Инцидент произошел в Ленинском районе.