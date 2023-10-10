freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 101.36
eur 107.03
Тема дняСмертельное ДТП на трассе с Toyota Mark II
Все новости
Все новости

Бастрыкин потребовал доклад о травле и унижениях пятиклассника в Бердске

Следователи начали проверку

736

Новосибирские следователи должны отчитаться перед председателем СК

Поделиться

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в бердской школе.

По информации издания «Бердск-Онлайн», 7 октября несколько пятиклассников поставили на колени мальчика из параллельного класса, а затем требовали от него извинений. Они якобы угрожали ребенку ножом и шокером, а также записывали инцидент на видео.

— В социальных сетях размещено видео, на котором мальчик подвергается унижению и насилию со стороны сверстников, — объяснили в СК России.

Новосибирские следователи начали проверку и отчитаться должны перед председателем СК.

В начале октября в полицию Новосибирска поступила информация об избиении мальчика неподалеку от школы. Инцидент произошел в Ленинском районе.

По теме

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter