freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 99.68
eur 104.79
СрочноЭкономисты — о том, почему бензин начал дешеветь
Все новости
Все новости

Это произошло после уроков: рядом со школой на Титова избили мальчика

Полиция разбирается в произошедшем

637

Мама новосибирского школьника заподозрила группу подростков в избиении ее сына

Поделиться

В новосибирскую полицию поступила информация об инциденте неподалеку от школы №67 на Титова — 29 сентября там избили мальчика.

В пресс-службе регионального ГУ МВД выясняют обстоятельства инцидента. В «Центр воспитания и социализации» школы №67 в разговоре с НГС отказались комментировать ситуацию.

При этом директор учебного заведения Ольга Долгих отметила, что инцидент произошел после уроков, на придомовой территории. НГС также направил запрос в мэрию.

Телеканал НТН24 привел рассказ мама мальчика, которая заявила, что школьники подошли к ее сыну, когда он гулял с девочкой. Между подростками возник конфликт, причина которого неизвестна. Мать утверждает, что у ребенка черепно-мозговая травма.

Недавно мы рассказывали о том, что суд арестовал сибиряка, избившего трехмесячную дочку.

По теме

КонфликтыПроисшествиеНовостиНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter