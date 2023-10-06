Это произошло после уроков: рядом со школой на Титова избили мальчика

В новосибирскую полицию поступила информация об инциденте неподалеку от школы №67 на Титова — 29 сентября там избили мальчика.
В пресс-службе регионального ГУ МВД выясняют обстоятельства инцидента. В «Центр воспитания и социализации» школы №67 в разговоре с НГС отказались комментировать ситуацию.
При этом директор учебного заведения Ольга Долгих отметила, что инцидент произошел после уроков, на придомовой территории. НГС также направил запрос в мэрию.
Телеканал НТН24 привел рассказ мама мальчика, которая заявила, что школьники подошли к ее сыну, когда он гулял с девочкой. Между подростками возник конфликт, причина которого неизвестна. Мать утверждает, что у ребенка черепно-мозговая травма.
Недавно мы рассказывали о том, что суд арестовал сибиряка, избившего трехмесячную дочку.