«Психологическое воздействие»: пятиклассники поставили сверстника на колени в Бердске — что говорят в школе

В Бердске Новосибирской области произошел конфликт между школьниками. По информации издания «Бердск-Онлайн», 7 октября несколько пятиклассников поставили на колени мальчика из параллельного класса, а затем требовали от него извинений. Они якобы угрожали ребенку ножом и шокером, а также записывали инцидент на видео. Ролик издание в открытый доступ не выложило.
Информацию о видеозаписи редакции НГС подтвердила заместитель директора школы №11 по воспитательной работе Наталья Руппель. По ее словам, о происшествии руководство образовательного учреждения узнало накануне, 8 октября. Данные появились в родительских чатах, а затем поступили социальному педагогу. В конфликте участвовали трое несовершеннолетних:
— Мальчик, которого обижали в этой ситуации, судя по видео, и двое за той «стороной», — сообщила Наталья Руппель.
Специалист не стала уточнять подробности конфликта в разговоре НГС, уточнив, что издание «Бердск-Онлайн» уже привело ее достоверный комментарий. Наши коллеги передавали следующее: причиной произошедшего стало то, что школьник обозвал двух других ребят во время смены классов на уроке. Ножа у детей, по данным работника школы, скорее всего с собой не было, но шокер имелся. Дети ушли на разборки за пределы школьного двора.
— Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались, — цитирует издание Наталью Руппель.
Корреспонденту НГС Руппель сообщила, что сегодня утром, 9 октября, в школе состоялась беседа с детьми, которые участвовали в конфликте, и их родителями. На встрече присутствовала администрация школы, социальный педагог и педагог-психолог.
— Мальчик физически не пострадал. Было психологическое воздействие, естественно. Он согласился с тем, что их обозвал, в присутствии родителей тоже, — сообщила НГС Наталья Руппель. — Мы не отстраняем от занятий, поскольку это не прописано ни в уставе школы, ни в положении. Мама ребенка, который был обижен, и ее сын получили извинения от детей и их родителей. Дальше будет работа, наблюдение. Посмотрим, что в ближайшее время будет происходить.
Из-за сообщения о произошедшем прокуратура Бердска организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
—В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики, — сообщили в ведомстве.
В начале октября в полицию Новосибирска поступила информация об избиении мальчика неподалеку от школы. Инцидент произошел в Ленинском районе.