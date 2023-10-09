«Психологическое воздействие»: пятиклассники поставили сверстника на колени в Бердске — что говорят в школе

— Мальчик, которого обижали в этой ситуации, судя по видео, и двое за той «стороной», — сообщила Наталья Руппель.



Специалист не стала уточнять подробности конфликта в разговоре НГС, уточнив, что издание «Бердск-Онлайн» уже привело ее достоверный комментарий. Наши коллеги передавали следующее: причиной произошедшего стало то, что школьник обозвал двух других ребят во время смены классов на уроке. Ножа у детей, по данным работника школы, скорее всего с собой не было, но шокер имелся. Дети ушли на разборки за пределы школьного двора.