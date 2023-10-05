В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели пса Байкала

В пресс-службе ведомства не смогли уточнить, кто стал фигурантом уголовного дела.



О происшествии стало известно 1 октября. Пса Байкала похитил из приюта для животных его хозяин, сообщила НГС руководитель организации. Она заявила, что после произошедшего мужчина якобы расправился с собакой у себя дома.

