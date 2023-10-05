В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели пса Байкала

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели пса Байкала. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области 5 октября. В ведомстве уточнили, что дело заведено по статье о жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ).
В пресс-службе ведомства не смогли уточнить, кто стал фигурантом уголовного дела.
О происшествии стало известно 1 октября. Пса Байкала похитил из приюта для животных его хозяин, сообщила НГС руководитель организации. Она заявила, что после произошедшего мужчина якобы расправился с собакой у себя дома.
— Он зашел в вольер ангара, когда я была с другой стороны помещения, вывел пса и побежал. Я была на костылях после операции и не смогла их догнать, — сказала руководитель приюта Академгородка Галина.
По ее словам, в конце сентября пса кастрировали после того, как его укусила другая собака. Владелец животного якобы сообщил, что пес ему не нужен, а затем попробовать забрать собаку из приюта.
— Через три дня он вернулся и увидел, что пес кастрирован, и забрал. Потом прислал нам видео с трупом, — сообщила женщина.
В середине мая в Новосибирске житель многоэтажного дома зарезал кота. Как сообщила местная жительница, это видела несовершеннолетняя девочка.