Руководитель приюта заявила об убийстве пса Байкала — по ее словам, с собакой расправился хозяин

Вечером 30 сентября в Новосибирской области мужчина похитил своего пса из приюта для животных. Как заявила в разговоре с НГС руководитель приюта Академгородка Галина Клебче, после произошедшего мужчина якобы расправился с собакой у себя дома.
— Он зашел в вольер ангара, когда я была с другой стороны помещения, вывел пса и побежал. Я была на костылях после операции и не смогла их догнать, — сказала Галина Клебче. — Ему начали звонить волонтеры, но он нес ахинею. Говорил, что стерилизованные и кастрированные животные не имеет право на жизнь, и, если увидит, что его пес кастрирован, убьет собаку.
Галина Клебче рассказала, что погибшему псу Байкалу было меньше года. Владелец животного водил его в приют на протяжении двух месяцев, когда уходил на работу. Собаку оставляли волонтерам утром, а вечером хозяин забирал собаку обратно.
— Я разрешила его приводить, потому что было жалко пса. Он (владелец животного, — прим.ред) выгуливал пса без поводка, не прививал. Я сама ему прививку поставила. Животное не обрабатывали от клещей, — сказала Галина Клебче. — Когда Байкала укусил клещ и у него развилась анемия, я за счет приюта делала ему анализ крови.
Конфликт с владельцем Байкала произошел 21 сентября, когда во время дневной прогулки на собаку набросился пес, который содержался в приюте. В результате происшествия животное укусило Байкала, после чего псу потребовалась кастрация.
— Пес выскочил, вцепился в Байкала и укусил за мошонку. Повезли в клинику, нам врач позвонила и сказала, что укус сильный, и инфекция наверняка попала. Необходима кастрация, — уточнила Галина Клебче. — Это было мое решение. Наверняка владелец бы отказал, так как говорил: «Я бы никогда не разрешил, неполноценный пес мне не нужен». Говорил, что лучше пес подохнет, чем его кастрируют.
О происшествии руководитель приюта сообщила хозяину пса вечером 21 сентября. Мужчина, по словам Галины, узнал об инциденте, а затем сообщил, что ему такая собака не нужна.
— Сказал: «Если вам нужен, забирайте. Я его на пельмени или шашлык отправлю». Он ушел, но через три дня вернулся, схватил пса и побежал. У животного еще швы не были сняты, тогда мы смогли их догнать и забрать Байкала, — сказала Галина Клебче. — Через три дня он вернулся и увидел, что пес кастрирован, и забрал. Потом прислал нам видео с трупом.
Галина Клебче сообщила, что намерена подать заявление в полицию после инцидента. По ее словам, мужчина высказал угрозы в адрес других животных, которые содержатся в приюте.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Сообщение о произошедшем поступало, по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Руководитель приюта уточнила НГС, что мужчина был задержан. Источник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил данные и сообщил, что сибиряк был принудительно направлен в медицинское учреждение для прохождения лечения.
В конце сентября две жительницы Новосибирска обвинили соседа в жестоком обращении со щенком. В результате животное забрали волонтеры, а участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.