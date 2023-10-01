Руководитель приюта заявила об убийстве пса Байкала — по ее словам, с собакой расправился хозяин

— Я разрешила его приводить, потому что было жалко пса. Он (владелец животного, — прим.ред) выгуливал пса без поводка, не прививал. Я сама ему прививку поставила. Животное не обрабатывали от клещей, — сказала Галина Клебче. — Когда Байкала укусил клещ и у него развилась анемия, я за счет приюта делала ему анализ крови.



Конфликт с владельцем Байкала произошел 21 сентября, когда во время дневной прогулки на собаку набросился пес, который содержался в приюте. В результате происшествия животное укусило Байкала, после чего псу потребовалась кастрация.

