«Говорил, что он отмороженный»: сибирячка обвинила соседа в издевательстве над щенком — в конфликт вмешалась полиция

В новосибирской многоэтажке разгорелся конфликт: две сибирячки обвинили соседа в жестоком обращении с щенком. О ситуации одна из них рассказала в соцсетях, и спасти собаку решили зоозащитники. Они забрали щенка у мужчины и увезли, но это только подлило масла в огонь. После ночи с оскорблениями и угрозами все участники написали друг на друга заявления в полицию. Журналист НГС выяснила, что произошло, у всех сторон конфликта. Подробнее — в материале.
Давний конфликт
В многоквартирном доме, расположенном на улице Ботаническая, 24 в Заельцовском районе Новосибирска долгое время конфликтуют соседи. Жительница дома Алена (имя изменено по просьбе героини публикации) отметила, что с начала лета у ее соседки проживает молодой человек. Первой причиной ссор стал сигаретный дым, который поднимается от соседей в квартиру Алёны, а она и её дети — астматики. Другой причиной — шум, который продолжался всё лето. Сибирячка говорит, что трижды писала заявление в полицию, но ни на одно из них не отреагировали. От соседа сибирячка слышала только угрозы.
Новый конфликт разгорелся из-за щенка соседа. Якобы животное постоянно скулило, и Алена уверена, что с ним плохо обращались.
— Щенок у них появился месяц–полтора назад. У них никогда собак не было, они не знают, как с ними обращаться. Он постоянно орал. Мы обратились к ним, и они сказали, что у них адаптация щенка. Потом он затих, мама даже подумала, что они его убили. Мы спросили, все ли с щенком хорошо. Они видео нам отправили, и мы вроде успокоились, стиснув зубы, — поясняет Алена.
Со слов девушки, 21 сентября утром ей пришло видео от матери, где за закрытой дверью жутко скулил щенок. Девушка уверена, что сосед избивал его.
— На видео щенок дико орет. Они там говорили: «а это что за вода?» Мама предполагает, что он ссытся, и они его избили. Мама говорит, щенок где-то час орал. Старший сын у нас испугался, переживал, что там делают с щенком. Потом я пришла с работы — щенок опять орет. Я к ним пошла. Мужчина его гладил, сказал: вот, смотрите. Щенок подгибал лапу, ребра у него были вздутые. Я предложила отвезти его к ветеринару, если у них на это денег или времени нет. Они отказались, выхватили его. Он скулил, как будто ему было сильно больно, — рассказывает свою версию развития событий Алена.
На видеозаписи, которую Алена предоставила НГС, действительно слышны жуткие звуки: щенок очень долго и громко скулит. Сосед сообщил девушке, что отведет щенка в ветеринарную клинику на следующий день. Она все же разместила видео с плачем животного за закрытой дверью в соцсетях, а позже ночью ее разбудил перепуганный сын: в квартиру кто-то долбился.
— Я выхожу в коридор, там наблюдаю картину: этот отморозок стоит в дверях. Мой пес на него лает, и мой ребенок стоит весь в слезах. Видимо, не закрыли дверь, когда ложились спать. Я подошла, не стала кобеля держать — он защищает свою территорию. Сосед начал орать на меня, якобы моя мать украла щенка. Мой пес начал на него кидаться. Я вижу: у него в одной руке сигарета, в другой нож здоровый. Я на 7 месяце беременности. Испугалась, что он сейчас пса моего убьет. То ли гормоны, то ли что — кинулась на него, давай отбирать нож. Зажала ему руку, чтоб он не долбанул моего пса. Он начал орать, чтоб я убрала собаку, так как хотел просто поговорить, — вспоминает сибирячка.
Девушка убрала собаку, а сосед рассказал ей, что к нему ночью пришли неизвестные и отобрали щенка. Мужчина, говорит девушка, обвинил в этом мать Алены. Дети начали плакать, когда увидели, как сосед нападал на их мать с ножом. После этого мужчина ушел, но начал звонить Алене и ее матери с угрозами и присылать голосовые сообщения в мессенджерах, говорит девушка. Записи имеются в распоряжении редакции НГС.
— Говорил, что он отмороженный, что нас убьет, что ему нечего терять, а с полицией у него контакт налажен. И полиция действительно все лето бездействует. Орал, что подожжет квартиру. Вызвали полицию. Полиция приехала, обычная патрулька. И говорят: «Стоп, где доказательства?» Страшно жить вообще в этой квартире, районе, стране, где у нас свои своих же убивают, — рассуждает девушка.
По словам Алёны, полицейские потребовали доказать, что сосед пришел в их квартиру ночью с ножом — слов ребенка оказалось недостаточно. А на основании угроз арестовать соседа не могут — нет состава преступления.
Мнение соседа
Алексей заверил журналиста НГС, что щенка они не избивали. Животное скулило, потому что об него запнулся маленький ребенок и повредил ему лапу. До этого он скулил и плакал, потому что пара взяла его недавно, и у собаки шел период адаптации.
— Он привыкал — его только забрали от мамы. Пару дней скулил, потом успокоился, и все было нормально. Щенка мы не избивали, щенка мы любили. У нас маленькие дети играют, щенок жил у нас нормально, — уверяет мужчина. — Я не знаю, кто его забрал — прилетели в 2 часа ночи пьяные люди, сказали показать щенка. Мы показали. Они его схватили и убежали, и моей девчонке что-то в глаза пшыкнули. Был мужчина один, в подъезде стоял, две женщины и соседка сверху, которая их привела.
Угрозы соседке Алексей объяснил эмоциями. По его словам, он тяжело воспринял то, что у него забрали собаку.
— Ей удобно так говорить сейчас. Я на эмоциях был. У меня пришли ночью щенка утащили и свалили. Понятно, у меня эмоции были. Написали заявление на соседку, что ночью зашли в квартиру. Я все понимаю, что-то пытаетесь делать. Так вы приходите днем. Зачем ночью приходить? У нас так же маленькие дети дома, — возмутился он.
Слова о том, что он пришёл к соседке с ножом, Алексей назвал бредом. По его словам, он не мог попасть к ней хотя бы потому, что в квартире у Алены собаки. Никакого ножа, со слов Алексея, у него не было.
Что говорят полицейские и зоозащитники
В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в отдел полиции поступило сообщение о конфликте, по прибытию с обеих сторон приняли заявления, сейчас ведется разбирательство. При установлении вины лица будут привлечены к ответственности.
Общественный инспектор по защите животных Новосибирской области Елена Сундукова отметила, что щенок сейчас находится на кураторстве группы помощи собакам «Осиротевший», но комментировать ситуацию волонтеры отказались. Владельцы щенка написали заявление в полицию и на них тоже из-за проникновения в частную собственность. При этом доказать, что животное били, пока не удалось: видимых повреждений у щенка не было.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец жестоко избил собаку, которая сидела на цепи — все произошло в одном из СНТ города.