«Говорил, что он отмороженный»: сибирячка обвинила соседа в издевательстве над щенком — в конфликт вмешалась полиция

На видеозаписи, которую Алена предоставила НГС, действительно слышны жуткие звуки: щенок очень долго и громко скулит. Сосед сообщил девушке, что отведет щенка в ветеринарную клинику на следующий день. Она все же разместила видео с плачем животного за закрытой дверью в соцсетях, а позже ночью ее разбудил перепуганный сын: в квартиру кто-то долбился.



— Я выхожу в коридор, там наблюдаю картину: этот отморозок стоит в дверях. Мой пес на него лает, и мой ребенок стоит весь в слезах. Видимо, не закрыли дверь, когда ложились спать. Я подошла, не стала кобеля держать — он защищает свою территорию. Сосед начал орать на меня, якобы моя мать украла щенка. Мой пес начал на него кидаться. Я вижу: у него в одной руке сигарета, в другой нож здоровый. Я на 7 месяце беременности. Испугалась, что он сейчас пса моего убьет. То ли гормоны, то ли что — кинулась на него, давай отбирать нож. Зажала ему руку, чтоб он не долбанул моего пса. Он начал орать, чтоб я убрала собаку, так как хотел просто поговорить, — вспоминает сибирячка.

