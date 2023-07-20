Собака радостно выбежала навстречу мужчине в СНТ — затем он избил животное

В ночь на 20 июля в новосибирском СНТ «Волна-1» неизвестный избил собаку. Нападение на животное попало на видео.
Кадры инцидента, предоставленные подписчицей, опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте». На них видно, что собака выбежала навстречу мужчине, когда он подходил к ее будке, и начала бегать вокруг него. Затем мужчина начал дергать животное за поводок и бить руками.
Из дома рядом вышли люди, но незнакомца это не остановило — он продолжил избиение. Но вскоре мужчины, стоявшие на крыльце, всё-таки смогли прогнать его.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области нашей редакции сказали, что заявлений по факту произошедшего в полицию не поступало.
— По выявленной публикации сообщение зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в ведомстве.
16 июля НГС писал, что полиция ищет краснообских подростков, бросивших кошку в костер. У нее стянуло кожу и не закрываются глаза.