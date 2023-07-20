Собака радостно выбежала навстречу мужчине в СНТ — затем он избил животное

В ночь на 20 июля в новосибирском СНТ «Волна-1» неизвестный избил собаку. Нападение на животное попало на видео.



Кадры инцидента, предоставленные подписчицей, опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте». На них видно, что собака выбежала навстречу мужчине, когда он подходил к ее будке, и начала бегать вокруг него. Затем мужчина начал дергать животное за поводок и бить руками.