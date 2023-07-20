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Собака радостно выбежала навстречу мужчине в СНТ — затем он избил животное

Момент нападения попал на видео

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Нападение произошло ночью

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В ночь на 20 июля в новосибирском СНТ «Волна-1» неизвестный избил собаку. Нападение на животное попало на видео.

Кадры инцидента, предоставленные подписчицей, опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте». На них видно, что собака выбежала навстречу мужчине, когда он подходил к ее будке, и начала бегать вокруг него. Затем мужчина начал дергать животное за поводок и бить руками.

Из дома рядом вышли люди, но незнакомца это не остановило — он продолжил избиение. Но вскоре мужчины, стоявшие на крыльце, всё-таки смогли прогнать его.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Избиение собаки в Новосибирске попало на видео

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области нашей редакции сказали, что заявлений по факту произошедшего в полицию не поступало.

— По выявленной публикации сообщение зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в ведомстве.

16 июля НГС писал, что полиция ищет краснообских подростков, бросивших кошку в костер. У нее стянуло кожу и не закрываются глаза.

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