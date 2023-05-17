«Дети видели»: новосибирец зарезал соседского кота в подъезде на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска вчера, 16 мая, житель многоэтажного дома зарезал кота. По словам местной жительницы, это видела 7-летняя девочка, которая зашла в подъезд.
Об этом НГС рассказала старшая по дому Ирина Вдовина. По ее словам, инцидент произошел на улице Первомайской, 204а. Около 17:00 проживающий в доме мужчина спускался с пятого этажа и на втором заметил кота.
— У нас есть житель, который сожительствует с женщиной постарше. У них какая-то ругань произошла, его выгнали, потому что он пьяный был. Он не прописан. Он спускался с пятого этажа и увидел возле двери домашнего кота. Просто сидел, — объяснила Ирина.
По словам сибирячки, мужчина решил зарезать кота. Причина его поступка неизвестна.
— На крик кота выбежали люди. Одна соседка, другая, хозяйка кота. Дети спускались, видели. Страшно, что дети видели. Там лужа крови была, — поделилась Ирина.
Старшая по дому уточнила, что нападение на кота видела 7-летняя девочка, которая зашла в подъезд. Об этом рассказала мать школьницы:
— Она была шокирована всем этим. Дочь забежала, у нее глаза огромные, ее всю трясет. Она испугалась, что он ее увидит и за ней побежит. Она никогда не видела столько крови, — вспоминает мама девочки Мария.
Жильцы вызвали полицию. Кота повезли в ветеринарную клинику, но он скончался по дороге.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили вызов и уточнили, что по факту проводится проверка.
В апреле хозяйка кота Симбы обвинила сотрудницу ветеринарной клиники в убийстве питомца. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в этой истории.