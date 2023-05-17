«Дети видели»: новосибирец зарезал соседского кота в подъезде на Первомайке

— У нас есть житель, который сожительствует с женщиной постарше. У них какая-то ругань произошла, его выгнали, потому что он пьяный был. Он не прописан. Он спускался с пятого этажа и увидел возле двери домашнего кота. Просто сидел, — объяснила Ирина.