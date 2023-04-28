«Она — маньяк»: в новосибирской клинике сотрудница убила кота Симбу — она ввела ему 4 смертельных укола и фотографировала труп

Некоторые истории ужасают даже в наше сложное время. Иногда кажется, что такое может быть только в кино, пока не столкнешься с происходящим в реальности. Если вы впечатлительны, любите животных, а особенно котов, читать вам этот материал не стоит. Корреспондент НГС Илья Калинин сам в недалеком прошлом был владельцем кошки, поэтому особенно остро прочувствовал, как хозяйка кота-красавца узнала, что ее приболевшего любимого питомца хладнокровно умертвили в одной из ветеринарных клиник города.
Кот Симба заболел
У Елизаветы Семеновых заболел кот Симба. Заболел мочекаменной болезнью, что довольно часто встречается у кошек и лечится, в принципе, успешно. Коту было пять лет, и он был достаточно крепким.
— Кот был стабилен: нормально ел, мурлыкал. У него была мочекаменная болезнь, которую мы лечили летом в клинике «Друг». Прошло девять месяцев, и болезнь проявилась снова. Я как беспокойная хозяйка решила его показать ветеринарам, а когда узнала, что там смена того же врача, что лечила кота раньше, то радостно его схватила и привезла. Врач осмотрела, поставила обезболивающий укол и сказала, что ничего страшного: переходите на другой корм, пейте таблетки, и всё будет нормально, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка Симбы Елизавета.
Ночью кот вел себя беспокойно, и Елизавета решила снова принести его в клинику, чтобы там провели чистку уретры — процедуру, которую делали прошлым летом. И так как забрать питомца сразу Елизавета не могла из-за работы, то оставила его в ветлечебнице на время, оплатив стационар. Через пару часов ей позвонили и сообщили, что кот умер.
— Я в шоковом состоянии согласилась на кремацию, потому что видеть его не смогу… Но чувствую, что-то тут не то, потому что кот здоровый, молодой. И тогда я пришла в клинику, написала претензию и попросила провести внутреннюю проверку, — с дрожью в голосе вспоминает Елизавета.
Девушка говорит, что попросила врачей изучить видео с камер наблюдения, хотя сама, как призналась, не смогла бы его просматривать. Как выяснилось, попросила не зря: то, что увидели сотрудники, ужаснуло и их.
Как умертвляли кота
Помогать Елизавете в этой истории взялись в зоопомощи HELPINNSK. Зоозащитница и общественный инспектор в области обращения с животными при Росприроднадзоре Наталья Новикова рассказывает корреспонденту НГС, что сами врачи, когда смотрели видео с камер наблюдения, не могли сдерживать эмоции и матерились. На видео попали действия 19-летней стажерки Татьяны Тайбазаровой, которая в отсутствие врача поставила коту смертельный укол.
— Эта стажерка у них (в клинике. — Прим. ред.) отработала несколько недель. Она из Казахстана. Окончила там сельскохозяйственный колледж. Мы будем писать в этот колледж и сообщать, что произошло. И хотим предупредить все клиники, чтобы ее лишили лицензии, — сообщила Наталья Новикова.
Хозяйка кота Елизавета описывает действия стажерки, едва сдерживая слезы. Почти всё попало на камеры наблюдения.
— Когда меня врач пошла провожать и рассчитывать, а я оставила кота на столе, он еще мурлыкал — та (Тайбазарова. — Прим. ред.) уже своровала препарат из шкафчика и, как доктор говорит, поставила первую дозу укола. У кота остановка сердца, она зовет врача, врач реанимирует, кот порозовел… Врач выходит — она вводит второй укол. Кот опять не дышит. Врач его опять реанимировала… Тогда его погрузили в кислородный бокс. И она (Тайбазарова. — Прим. ред.) зашла туда и сделала смертельный укол. И прям на камерах видно, как она хлопает ему по сердцу, чтобы препарат быстрее разошелся. Потом, как кот умер, она его еще зачем-то фотографировала, — чуть не плача, описывает последние минуты жизни своего любимца Елизавета.
На камеры оказалось записанным и собрание сотрудников клиники, на котором стажерка призналась, что умертвила кота, чтобы он не мучился.
Что говорят в клинике
В клинике «Друг» разделяют горе Елизаветы и говорят, что не снимают с себя ответственности. С другой стороны, замечает директор Мария Бахвалова, как тут понять, что в голове у сотрудника, ведь для работы в ветеринарии психиатра проходить не надо.
Она рассказывает, что сразу же собрали врачей на собрание и дождались появления на работе Татьяны. Сначала стажерка отпиралась и сказала, что перепутала лекарство с физраствором, но потом во всём призналась. Сказала, что решила: кот не жилец, поэтому ему лучше уйти из жизни.
— Кот был очень даже жилец. У него только первые симптомы начались, хозяйка вовремя обратилась в клинику. А Татьяну кот вообще не волновал, ее волновало только, чтобы мы не сообщили в колледж. <…> Это — маньяк. Я такого не слышала никогда: ни в клиниках Новосибирска, ни в клиниках России, ни в мире… Пришла хорошая, добрая девушка, животных любила, рассказывала, как она в клинике с 15 лет в Казахстане работала. С животными была общительна. У нас проработала несколько смен. Получила зарплату 15 апреля. Следующую должна была получить 1 мая. Когда уходила, спросила: правильно ли она поняла, что уволена? То есть она даже не думала, что за такое увольняют, — с негодованием чеканит Мария Бахвалова.
Женщина говорит, что замечала за стажеркой странность: та могла с ночной смены встречать в клинике утренних врачей голой — в том виде, в котором, видимо, и ночевала. Но это, мол, на отношении к животным никак не отражалось.
После ЧП директор сразу написала о произошедшем в чат ветеринарного сообщества, чтобы предупредить коллег о возможном появлении у них Тайбазаровой. Последняя в это время обзванивала лечебницы с вопросами о трудоустройстве. Одна из врачей сообщества не удержалась и высказала девушке, что думает обо всём этом. На что Тайбазарова, рассказывает Бахвалова, обматерила врача, пожелала всем смерти и прислала звонившей фотографии мертвого кота.
Рассказ стажерки Тайбазаровой
Корреспондент НГС дозвонился до Татьяны Тайбазаровой не сразу. Девушка повела себя странно. Сначала представилась гражданкой Украины, а когда журналист сказал, что знает о ее казахстанском гражданстве, сказала, что перепутала.
Свою версию Тайбазарова изложила так: работала в клинике «Друг» около трех недель, устроилась туда сразу, как приехала из Казахстана, «вкалывала и впахивала», но «хапнула очень много говна» и не получила деньги за работу. Дома у нее живет бультерьер.
Кота, утверждает Тайбазарова, убила случайно, перепутав ампулы: хотела ввести но-шпу для облегчения, а вышло, мол, вон как. А на совете врачей, говорит девушка, поддалась давлению и оговорила себя: призналась, что убила.
— Сейчас я поняла, что просто перепутала препарат, ввела не то и убила кота. Да, я понимаю, что это на моей совести. Мне самой очень печально и обидно, что так всё произошло… Еще ее (Елизаветы. — Прим. ред.) семейка мне звонит каждый день, каждую ночь меня будит телефонными звонками и говорит, какая я мразь, — пожаловалась журналисту Татьяна Тайбазарова.
На рассуждения стажерки, что она перепутала лекарства, Мария Бахвалова с возмущением рассуждает:
— У меня есть полнометражный фильм! У нас видеокамеры в разных помещениях. Девушка, озираясь, идет к полке, берет препараты, берет шприцы. С этими препаратами она заходит в туалет и на некоторое время исчезает с камер. Там, видимо, она набирала шприцы... На каждом препарате есть маркировка. На нём написано, что это. Кроме того, она никаких инъекций делать вообще не должна была. А с но-шпой мы вообще не работаем. Так что она обманывает… А потом она достает шприц из кармана и вводит в катетер, когда из помещения выходит врач. И тут же у кота запрокидывается голова и начинаются судороги. И тут же она зовет врача, чтобы врач кота реанимировал. То есть ей нужно было, чтобы он поумирал как можно больше раз. Потому что можно было либо ввести больше, либо не звать врача. Который, кстати, три раза реанимировал кота… Она не избавляла кота от страданий, она ему их продлевала, — вздыхает директор клиники.
Стажерка Тайбазарова с сожалением замечает журналисту НГС, что сидит сейчас без денег и не знает, как вернуться в Казахстан. Квартиру снимает, родственников в Новосибирске нет. Но уголовного преследования не боится. Говорит, что кто-то ее уже проконсультировал: в клинике она работала неофициально, поэтому никакой ответственности, мол, не понесет.
— Так что это проблема клиники, а не моя… А когда это покажут по телеканалу? — в конце разговора поинтересовалась девушка.
Что происходит сейчас
Елизавета Семеновых говорит, что обижена на клинику и собирается подавать в суд.
— Мне на самом деле ничего не нужно от них... Просто вся эта история… Я пойду до конца. Сейчас я составляю претензию на клинику с выплатой морального ущерба в размере 300 тысяч. Выплатят — выплатят, не выплатят — Бог с ними! Заявление в полицию не хотели принимать, потому что трупа нет — его кремировали. Но зоозащитники сказали, чтобы настаивала. В итоге заявление взяли, — пояснила Елизавета.
Мария Бахвалова подчеркнула, что понимает хозяйку Симбы и готова выплатить ту сумму, что назначит суд. А пока в клинике готовят свое заявление в полицию на бывшую стажерку.
— Мы выплатим всё, конечно… Но, если честно, я не вижу, что мы сделали не так? Где мы нарушили закон? Здесь человек — маньяк! Мы не могли предотвратить ее действия… Но всё, что суд присудит, мы выплатим. Это нам будет урок. Дело не в деньгах. Только вот что делать врачу, у которой психическая травма? Которая откачивала кота, а потом два дня ходила и не понимала, почему у нее умерло молодое животное? А хозяйка, конечно, хорошая женщина. Ее претензии к нам обоснованны. Я бы тоже на ее месте имела претензии к заведению, где бы такое случилось. Мы ей вернули все деньги, которая она потратила на лечение, и предложили 10 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которую приходилось выплачивать по моральной компенсации. Пусть суд определит сумму, а мы ее выплатим. И оспаривать не будем, — заметила директор клиники «Друг».
Когда материал уже был почти написан, Татьяна Тайбазарова сама набрала корреспондента НГС и попросила обязательно рассказать, что клиника взяла ее на работу с незаконченным образованием.
— Вот обязательно укажите, что в эту клинику берут людей без образования, — подчеркнула девушка.
— Хорошо… А можно еще спросить: вы мертвого кота потом фотографировали для чего?
— Для себя.
— Для себя? Вы коллекционируете такие фотографии?
— Нет…
— А тогда зачем? Это же не ваш кот.
(пауза)
— Ну и что? Всё? Больше вопросов нет? — после продолжительной паузы с вызовом в голосе произнесла девушка и вновь напомнила, чтобы журналист написал про работу в клинике без образования.
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