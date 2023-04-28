«Она — маньяк»: в новосибирской клинике сотрудница убила кота Симбу — она ввела ему 4 смертельных укола и фотографировала труп

Кот Симба заболел

У Елизаветы Семеновых заболел кот Симба. Заболел мочекаменной болезнью, что довольно часто встречается у кошек и лечится, в принципе, успешно. Коту было пять лет, и он был достаточно крепким.



— Кот был стабилен: нормально ел, мурлыкал. У него была мочекаменная болезнь, которую мы лечили летом в клинике «Друг». Прошло девять месяцев, и болезнь проявилась снова. Я как беспокойная хозяйка решила его показать ветеринарам, а когда узнала, что там смена того же врача, что лечила кота раньше, то радостно его схватила и привезла. Врач осмотрела, поставила обезболивающий укол и сказала, что ничего страшного: переходите на другой корм, пейте таблетки, и всё будет нормально, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка Симбы Елизавета.

