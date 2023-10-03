Новосибирец два месяца возил туристов по Оби возле Михайловской набережной без лицензии

В Новосибирске оштрафовали владельца маломерного судна за экскурсии по Михайловской набережной. У судовладельца не было лицензии.
В период с июня по июль 2023 года житель Новосибирска водил экскурсии по реке Оби и получал за это деньги. По инициативе транспортного прокурора мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).
Новосибирца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Оказание услуг, по данным прокуратуры, прекращено.
В августе на Телецком озере на владельца баржи завели уголовное дело из-за нелегальных перевозок.