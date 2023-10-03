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Новосибирец два месяца возил туристов по Оби возле Михайловской набережной без лицензии

Владельца судна оштрафовали на 50 тысяч рублей

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Экскурсии проходили в районе Михайловской набережной

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В Новосибирске оштрафовали владельца маломерного судна за экскурсии по Михайловской набережной. У судовладельца не было лицензии.

В период с июня по июль 2023 года житель Новосибирска водил экскурсии по реке Оби и получал за это деньги. По инициативе транспортного прокурора мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Новосибирца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Оказание услуг, по данным прокуратуры, прекращено.

В августе на Телецком озере на владельца баржи завели уголовное дело из-за нелегальных перевозок. 43-летний мужчина перевозил по акватории озера машины за 15 тысяч рублей, не имея лицензии.

ШтрафЭкскурсииЛицензияМихайловская набережная
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