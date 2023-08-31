Владелец баржи попался на нелегальной перевозке машин по Телецкому озеру — он брал с водителей по 15 тысяч

— Во время осмотра парома выяснилось, что он не оснащен спасательными и противопожарными средствами, а пассажиры не ознакомлены в установленном порядке с планом эвакуации и информацией о требованиях пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе Алтайской ЛУ МВД.

Перевозчик также не имел прав на самостоятельное управление водным транспортом, а во время рейса пассажиры находились в кабинах автомобилей и на палубе — что подвергло их жизнь опасности.