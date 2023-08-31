Владелец баржи попался на нелегальной перевозке машин по Телецкому озеру — он брал с водителей по 15 тысяч

В Новосибирске на Телецком озере на владельца баржи завели уголовное дело из-за нелегальных перевозок. 43-летний мужчина перевозил по акватории озера машины за 15 тысяч рублей, не имея лицензии. Его баржа была не зарегистрирована в Российском речном регистре.
Транспортные полицейские Алтайского ЛУ МВД пресекли перевозку 36 пассажиров и 8 транспортных средств на барже-пароме, пришвартованном к маломерному судну.
— Во время осмотра парома выяснилось, что он не оснащен спасательными и противопожарными средствами, а пассажиры не ознакомлены в установленном порядке с планом эвакуации и информацией о требованиях пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе Алтайской ЛУ МВД.
Перевозчик также не имел прав на самостоятельное управление водным транспортом, а во время рейса пассажиры находились в кабинах автомобилей и на палубе — что подвергло их жизнь опасности.
Барнаульское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В июне на реке Лене в Иркутской области столкнулись два танкера. В акваторию реки могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.