«Капитан был нетрезв»: в Иркутской области столкнулись танкеры, десятки тонн бензина попали в воду

За последний месяц подобные инциденты на реке Лене происходили уже дважды. Вечером 25 мая в районе города Усть-Кут столкнулись теплоходы «Василий Дубровский» и «Сергей Похабов»: один из них задел баржей борт другого. Затем рано утром 31 мая инцидент произошел с теплоходами РТ-482 и «Капитан Каблуков». Оба они были с баржами, на одной перевозили уголь, на второй — плиты.

