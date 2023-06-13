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«Капитан был нетрезв»: в Иркутской области столкнулись танкеры, десятки тонн бензина попали в воду

Власти региона рассказали подробности столкновения

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Часть топлива, которое перевозили танкеры, попала в воду

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Вечером 12 июня на реке Лене в Иркутской области столкнулись два танкера — ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров». По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в акваторию реки могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Губернатор также привел предварительные итоги проверки транспортной прокуратуры:

— Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет на транспорте начал проверку. По предварительным данным, ТР-901 стоял на ремонте в порту, а «Ерофей Хабаров» в него врезался. Данные о том, сколько топлива перевозил второй танкер, разнятся: по предварительной информации следкома, на нем было 832 тонны бензина, а глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале написал про 138 тонн топлива. По информации транспортной прокуратуры, течь уже устранена. Экипаж принялся оперативно перекачивать бензин в другой бак и установил вокруг судна боновое ограждение.

Игорь Кобзев также отметил, что нефтяное пятно «прошло ряд населенных пунктов», в них созданы рабочие группы, которые отслеживают, чтобы люди не использовали воду из реки и не поили животных.

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Видео: Telegram-канал Игоря Кобзева

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области предупредили местных жителей о том, что вода в Лене временно непригодна для использования.

— Обращаем внимание населения Киренского района о недопустимости использования для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воды из реки Лены ниже по течению от места аварии до снятия режима чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

За последний месяц подобные инциденты на реке Лене происходили уже дважды. Вечером 25 мая в районе города Усть-Кут столкнулись теплоходы «Василий Дубровский» и «Сергей Похабов»: один из них задел баржей борт другого. Затем рано утром 31 мая инцидент произошел с теплоходами РТ-482 и «Капитан Каблуков». Оба они были с баржами, на одной перевозили уголь, на второй — плиты.

ТанкерыЛенаИркутская областьСтолкновение
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