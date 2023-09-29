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СрочноТело мужчины нашли под окнами многоэтажки
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Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Следователи проводят осмотр места происшествия

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Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого

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В Новосибирске вечером 29 сентября обнаружили тело погибшего мужчины под окнами многоэтажки в Калининском районе. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

— На Богдана Хмельницкого радом с подъездом был найден труп человека, — говорится в посте.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— Было обнаружено тело мужчины у дома на Богдана Хмельницкого. На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что по факту обнаружения мужчины проводится проверка.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Калининском районе города Новосибирска, — отметили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске у многоэтажки на Полтавской нашли тело 22-летнего юноши.

Нашли тело мужчиныТело под окнамиНовосибирск
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