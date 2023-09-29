Следователи не стали возбуждать уголовное дело на чиновников из-за дома над пропастью — его брал на контроль Бастрыкин

Как дом оказался над пропастью

Семья Наталье Кущевой девять лет живет в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле, — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня.

Берег и дом стали разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тулы, вдоль которой и построено жилье, почистили с помощью техники.



Семья за семь лет выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом, хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо. Ленинский районный суд обязал чиновников признать дом непригодным для жилья. Но выплачивать компенсацию семье чиновники отказались и отправили собственницу дома после семи лет тяжб опять в суд.