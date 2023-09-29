Следователи не стали возбуждать уголовное дело на чиновников из-за дома над пропастью — его брал на контроль Бастрыкин

Следователи отказались возбуждать уголовное дело о халатности чиновников из-за аварийного дома, который может упасть в реку Тулу. Владельцы дома настаивали, что из-за того, что берег не укрепляли, теперь они живут над пропастью. Чиновники объяснили, что в итоге природа справилась сама и угрозы обрушения теперь нет. Корреспондент НГС изучила постановление следователей.
Как дом оказался над пропастью
Семья Наталье Кущевой девять лет живет в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле, — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня.
Берег и дом стали разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тулы, вдоль которой и построено жилье, почистили с помощью техники.
Семья за семь лет выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом, хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо. Ленинский районный суд обязал чиновников признать дом непригодным для жилья. Но выплачивать компенсацию семье чиновники отказались и отправили собственницу дома после семи лет тяжб опять в суд.
Проверка следователей и контроль Бастрыкина
После публикации НГС следователи начали проверку по признакам ч. 1 ст. 293 «Халатность». С заявлением обратилась и Наталья Кущева.
Семья настаивает, что чиновники вовремя не отреагировали на разрушение берега и долгое время ничего не делали, что и привело к таким печальным последствиям.
12 августа проверку взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ее результатах.
Отказ в возбуждении уголовного дела
28 сентября юриста Евгения Павлова, который представляет интересы семьи, вызвали к следователям. Там его ознакомили с результатами проверки.
— Они отказались возбуждать уголовное дело, — сообщил юрист. — Постановление от 9 сентября дали сфотографировать. Оно без подписи. Сказали, что подписанное было отправлено по почте.
Документ юрист предоставил в редакцию. В нем говорится, что, по данным мэрии Новосибирска, берег реки было укреплять слишком дорого и это подтвердил суд. А также указано, что была «случайная гибель имущества, риск которой несет собственник». Чиновники заверили следователей, что ежегодно контролировали ситуацию с берегом, откачивали талые воды, чистили коллекторы.
В документе также указано, что, по данным чиновников, укрепление и фиксацию берега в итоге провела природа — «на берегу начали произрастать кустарники и деревья, что закрепило склон естественным образом, подвижек не наблюдается». Жилой дом благодаря этому, а также работе дамбы не упадет в овраг. Также указывается, что семье предложили пожить в маневренном фонде.
Следователь с доводами чиновников согласилась, возбуждать уголовное дело о халатности не стала. Наталье Кущиной «разъяснили, что она может встать на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также при наличии оснований подать заявление о признании семьи малоимущей для постановки в очередь».
В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что вся информация «указана в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела». И ничего по существу вопроса добавлять не стали. Журналист обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, что сейчас предпринимается для решения вопроса семьи.
С решением следователей семья не согласна и намерена его обжаловать. Как люди живут в этом доме над пропастью, читайте в репортаже НГС.