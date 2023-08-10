«Нам еще 7 лет судиться?»: мэрия отказалась платить за аварийный дом, который висит над обрывом Тулы

Мэрия Новосибирска отказалась выплачивать компенсацию за аварийный дом, который стал непригодным для жилья после работ на берегу Тулы. Семья семь лет судилась с чиновниками и выиграла четыре суда, но так как дом — их единственное жилье, постоянно находится в опасности. Мы изучили ответ мэрии.
Как дом стал непригодным для жилья
Новосибирцы уже девять лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня.
Берег и дом стали разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тула, вдоль которой и построено жилье, почистили с помощью техники.
— Деревья убрали, работали техникой и что-то, видимо, повредили. Корни, видать, подрыли. Ну, а когда корни подрыли, земля и поползла, — объяснила владельца дома Наталья Кущева. — В 2014 году берег обрушился. Баня висела над обрывом. Мы сразу в мэрию обратились. Нам сказали, что будут отсыпать. Год прошел, баня упала в реку.
Семья за семь лет выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо. Ленинский районный суд обязал чиновников признать дом непригодным для жилья. Но выплачивать компенсацию семье чиновники не торопятся.
— Мэр издал постановление о признание его непригодным, и всё на этом. А вопрос, что делать дальше с домом — не решается. Обычно сразу идет — расселить, снести, компенсировать. Этого он не сделал. Мы судились 7 лет, чтобы признали, что дом не пригоден. А теперь чиновники заняли позицию — доказывайте, что он не пригоден по их вине. Хотя если брать ситуацию, то земельный участок в пределах реки — их вотчина и ответственность, — возмущен юрист Евгений Павлов.
Что ответила мэрия
В ответе департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска говорится, что 17 июня 2019 года в районе дома был введен режим ЧС в связи с обрушением берега реки Тула. Тогда муниципалитет начал готовить техническое решение по сложившейся ситуации. Но 24 декабря 2019 года режим ЧС отменили. Из-за этого проектные работы свернули.
Чиновники добавляют, что участок находится в водоохранной зоне. Но когда землю передавали владельцам в собственность в 2013 году, мэрия не знала, что там она есть. В итоге береговую линию внесли в ЕГРН только в 2020 году.
Далее в документе приводятся данные, что межведомственная комиссия признала непригодным для проживания дом на разрушающемся берегу Тулы. И следует заключение:
— При указанных обстоятельствах, учитывая то, что действующим законодательством не предусмотрена возможность возмещения убытков в случае признания жилого помещения непригодным для проживания, вопрос о возмещении Вам убытков при ухудшении качества земель может быть рассмотрен мэрией города Новосибирска только на основании судебного решения.
Таким ответом семья крайне возмущена.
— Вы понимаете, они опять нас в суд отправили. У нас уже выиграно четыре суда. Семь лет судились с ними! И еще семь лет судиться? — возмущен юрист. — Это такие огромные расходы для семьи опять! Осталось нам только напечатать огромный плакат: «Бастрыкин, помоги!» и повесить его на дом.
Юрист уже подготовил обращения в прокуратуру, Следственный комитет и администрацию Президента, так как семья считает решение мэрии незаконным и пока не готова нести расходы на новые суды.
В мае прошлого года мы были в гостях у семьи и посмотрели, как они живут над пропастью.