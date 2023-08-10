«Нам еще 7 лет судиться?»: мэрия отказалась платить за аварийный дом, который висит над обрывом Тулы

Берег и дом стали разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тула, вдоль которой и построено жилье, почистили с помощью техники.



— Деревья убрали, работали техникой и что-то, видимо, повредили. Корни, видать, подрыли. Ну, а когда корни подрыли, земля и поползла, — объяснила владельца дома Наталья Кущева. — В 2014 году берег обрушился. Баня висела над обрывом. Мы сразу в мэрию обратились. Нам сказали, что будут отсыпать. Год прошел, баня упала в реку.

