Восемь лет борьбы: мэрия признала непригодным дом, который висит над обрывом

Дом на Тульской, который навис над рекой Тулой из-за разрушения берега, признала непригодным для жилья межведомственная жилищная комиссия мэрии Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС сообщил юрист Евгений Павлов. Заседание прошло в пятницу, 18 ноября.
Новосибирцы восемь лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня. Семья выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо.
На последнем заседании межведомственной комиссии всё же дом признали непригодным для жилья. Юрист записал заседание на видео и прислал в редакцию.
— Ленинский суд принял решение признать незаконными решения комиссий и обязал межведомственную комиссию рассмотреть повторно с учетом новых предоставленных документов. Комиссия ознакомилась, мы увидели информацию от судебных экспертов, что берег не стабилизировался. Мы соглашаемся с выводами судебных экспертов и выявляем основания для признания дома непригодным для проживания, — говорится на заседании.
Но документы будут готовы не сразу — через 20 дней будет подготовлено заключение и еще через месяц постановление.
В мае мы были в гостях у семьи и посмотрели, как они живут над пропастью.
В прошлом году НГС рассказывал, как пожилая женщина пытается доказать мэрии свое право на выданную государством квартиру.