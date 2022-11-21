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Восемь лет борьбы: мэрия признала непригодным дом, который висит над обрывом

На оформление документов уйдет больше месяца

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Белое небольшое здание над пропастью — летняя кухня. Сразу за ней — жилой дом

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Дом на Тульской, который навис над рекой Тулой из-за разрушения берега, признала непригодным для жилья межведомственная жилищная комиссия мэрии Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС сообщил юрист Евгений Павлов. Заседание прошло в пятницу, 18 ноября.

Новосибирцы восемь лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня. Семья выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо.

На последнем заседании межведомственной комиссии всё же дом признали непригодным для жилья. Юрист записал заседание на видео и прислал в редакцию.

— Ленинский суд принял решение признать незаконными решения комиссий и обязал межведомственную комиссию рассмотреть повторно с учетом новых предоставленных документов. Комиссия ознакомилась, мы увидели информацию от судебных экспертов, что берег не стабилизировался. Мы соглашаемся с выводами судебных экспертов и выявляем основания для признания дома непригодным для проживания, — говорится на заседании.

Но документы будут готовы не сразу — через 20 дней будет подготовлено заключение и еще через месяц постановление.

В мае мы были в гостях у семьи и посмотрели, как они живут над пропастью.

ДомМэрия НовосибирскаОбрушение берега
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