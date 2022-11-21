Восемь лет борьбы: мэрия признала непригодным дом, который висит над обрывом

Дом на Тульской, который навис над рекой Тулой из-за разрушения берега, признала непригодным для жилья межведомственная жилищная комиссия мэрии Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС сообщил юрист Евгений Павлов. Заседание прошло в пятницу, 18 ноября.

Новосибирцы восемь лет живут в доме, который в любой момент может оказаться в реке Туле — в овраге уже лежит баня, и совсем скоро к ней присоединится летняя кухня. Семья выиграла четыре суда, но мэрия всё это время не признавала жилье непригодным. Укреплять берег было слишком дорого, а дом хоть и стоит в опасном месте, выглядит хорошо.