Бастрыкин заинтересовался аварийным «домом над пропастью» у Тулы — жители не могут получить компенсацию

В Новосибирске следователи начали процессуальную проверку после того, как мэрия отказалась выплачивать компенсацию за аварийный дом на берегу реки Тулы. О результатах доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
— В СМИ сообщается о том, что в Новосибирске местные власти отказались компенсировать ущерб за повреждение домовладения жителей региона, которое стало непригодным после ремонтных работ на берегу реки. Дом стал разрушаться после того, как в 2013 году русло реки Тулы, вдоль которой и построено жилье, расчистили с помощью техники. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка, — сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета России.
Ранее НГС подробно рассказывал о том, что мэрия Новосибирска отказалась выплачивать компенсацию за аварийный дом, ставший непригодным для жилья после работ на берегу Тулы. Новосибирцы живут в этом доме девять лет — семь из них семья судилась с чиновниками и выиграла четыре суда. Дом у реки — их единственное жилье, поэтому они постоянно находятся в опасности. Всё это время городская мэрия не признавала жилье непригодным, хотя Ленинский районный суд обязал ее это сделать. Укреплять берег было дорого, а дом выглядит хорошо, несмотря на то, что находится в опасном месте.
Как люди живут в этом доме над пропастью, читайте в репортаже НГС.