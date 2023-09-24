Неизвестные подростки открыли стрельбу из пистолета по мусорным бакам — полиция начала проверку

В Новосибирске полиция организовала проверку из-за видео, на котором подростки стреляют из пистолета по мусорным бакам. Кадры инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация по факту публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
На кадрах видно, что шестеро подростков гуляют по улице, у одного из них в руках пистолет. Затем один из молодых людей открыл стрельбу по мусорным контейнерам из оружия. Автор поста утверждает, что инцидент произошел на Затулинке, но по кадрам невозможно определить точное место инцидента.
— Так выглядят будни детишек на Затулинке, — говорится в посте.
Ранее в Новосибирске на ОбьГЭСе неизвестные расстреляли припаркованные автомобили и окна домов как минимум на двух улицах: на Барьерной и Ветлужской. Инцидент попал на видео, полиция начала проверку после случившегося.