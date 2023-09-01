Ореховые конкуренты: четверо мужчин напали на добытчика кедровых орехов на Алтае

В Республике Алтай четверо мужчин напали на 68-летнего местного, который занимался сбором кедровых орехов в лесу. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел в урочище «Ак-Сас», расположенном вблизи села Онгудай, куда подозреваемые приехали также для сбора шишек.
— Подозреваемые проезжая мимо оборудованного места сбора шишек, где находился потерпевший, напали на него и, угрожая расправой, похитили 41 мешок кедровой шишки. После чего скрылись с места преступления. Незаконно добытые дары тайги сообщники продали в ближайшем пункте приёма данной продукции за 61 500 рублей, — сообщили в ведомстве.
Подозреваемых задержали по горячим следам, на допросе они дали признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц». Сейчас решает вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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