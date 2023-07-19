Новосибирский вор Щербак попался на краже свиной шейки — он хотел выменять ее на наркотики

Новосибирский вор-рецидивист по кличке Щебрак попался на краже мяса. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
— 18 июля в 17:30 в Железнодорожном районе магазинный вор украл мяса на сумму больше 2,5 тысячи рублей. Он попытался вынести из магазина и не оплатил семь упаковок свиной шейки, которую используют для приготовления шашлыка, — рассказали в охранном предприятии.
В агентстве безопасности уточнили, что мужчина не планировал жарить шашлык. Он собирался продать украденное мясо на Ленинском рынке, а затем купить наркотики и употребить их.
Мужчина признался, что запрещенными веществами он увлекается с 90-х годов. Паузы у него случаются только во время отбывания наказания. Последний срок за разбой рецидивист отсидел 5 лет назад. За украденное из магазина мясо ему снова грозит заключение.
Ранее НГС писал о том, что новосибирец украл в магазине водку. Он полкилометра убегал от ГБР.