Новосибирский вор Щербак попался на краже свиной шейки — он хотел выменять ее на наркотики

Новосибирский вор-рецидивист по кличке Щебрак попался на краже мяса. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».



— 18 июля в 17:30 в Железнодорожном районе магазинный вор украл мяса на сумму больше 2,5 тысячи рублей. Он попытался вынести из магазина и не оплатил семь упаковок свиной шейки, которую используют для приготовления шашлыка, — рассказали в охранном предприятии.

