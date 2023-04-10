Укравший бутылку водки новосибирец полкилометра убегал от ГБР

— Около 12 часов дня спокойным шагом он вошел в супермаркет, взял на входе корзинку для покупок и положил в нее бутылку водки стоимостью 397 рублей. По дороге на кассу мужчина зашел за колонну, а вышел из-за нее уже с пустой корзиной — бутылка перекочевала в рукав его куртки. Как только неудавшийся фокусник преодолел линию касс, прибывшие на вызов бойцы ГБР-76 направились к нему. Мужчина бросился бежать, а гвардейцы стали его преследовать, — сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

