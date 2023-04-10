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Укравший бутылку водки новосибирец полкилометра убегал от ГБР

Алкоголь понадобился вору в 12:00

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При погоне бутылка разбилась

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В Кировском районе Новосибирска задержали мужчину, который попытался украсть из супермаркета бутылку водки. Подозрительного покупателя заметил сотрудник магазина и вызвал охрану. Убегая, вор пробежал дистанцию около полукилометра.

— Около 12 часов дня спокойным шагом он вошел в супермаркет, взял на входе корзинку для покупок и положил в нее бутылку водки стоимостью 397 рублей. По дороге на кассу мужчина зашел за колонну, а вышел из-за нее уже с пустой корзиной — бутылка перекочевала в рукав его куртки. Как только неудавшийся фокусник преодолел линию касс, прибывшие на вызов бойцы ГБР-76 направились к нему. Мужчина бросился бежать, а гвардейцы стали его преследовать, — сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Задержали мужчину в полукилометре от супермаркета, возле здания «Сбербанка». Во время погони он уронил и разбил бутылку. Вора передали полиции.

Ранее бойцы ГБР в Новосибирске, пока четыре часа ждали полицию, поймали четырех покупателей, которые пытались украсть продукты.

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