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Очень удобно для воров: бойцы ГБР приехали в магазин из-за кражи водки и стали свидетелями еще трех краж

Магазин оказался привлекательным для нарушителей

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С каждым часом ожидания полиции задержанных становилось всё больше

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Бойцы ГБР в Новосибирске пока четыре часа ждали полицию, поймали четырех покупателей, которые пытались украсть продукты. Инцидент произошел 4 апреля в супермаркете в Заельцовском районе.

В 11:31 поступил вызов, что мужчина украл бутылку водки за 279 рублей. Он объяснил, что очень хотел похмелиться, но денег на покупку спиртного у него не было. ГБР вызвали полицию, чтобы передать задержанного.

Пока полицейские ехали, из супермаркета украсть продукты попытались еще несколько человек.

— В 12:25 молодая женщина с ребенком попыталась украсть с витрины упаковку жевательной резинки «Орбит» стоимостью 63 рубля. В присутствии бойцов ГБР она оплатила похищенный товар и была отпущена, — объяснили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Сотрудники ГБР продолжили ждать полицию.

— Примерно в 14:53 сотрудник службы безопасности магазина сообщил им о том, что в торговом зале посетитель прячет под одежду бутылку водки. Один из бойцов ГБР задержал вора. Мужчина признался, что денег у него с собой нет, шкалик он покупать не собирался, а планировал украсть. Его задержали, и, таким образом, ожидать приезда полиции стали уже двое воришек, — начали подсчет в «Гвардии».

Спустя примерно 20 минут еще один мужчина попытался украсть из супермаркета бутылку водки и бутылку лимонада. Его также задержали.

В итоге полицейские приехали только в 16:00 и получили уже трех задержанных за разные кражи, при этом между собой не знакомых.

— Но на этом счет не был закончен. Из отчета дежурной части стало известно, что вчера в 17:15 в этом же супермаркете охранником АБ «Гвардия» был задержан еще один мужчина, уличенный в совершении краж ранее. Он также был передан полицейским.

На прошлой неделе сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали мужчину, который, предположительно, совершил несколько краж из магазина техники на Вокзальной магистрали. Мужчина действовал вместе со своей женой и детьми.

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