Очень удобно для воров: бойцы ГБР приехали в магазин из-за кражи водки и стали свидетелями еще трех краж

В 11:31 поступил вызов, что мужчина украл бутылку водки за 279 рублей. Он объяснил, что очень хотел похмелиться, но денег на покупку спиртного у него не было. ГБР вызвали полицию, чтобы передать задержанного.

Пока полицейские ехали, из супермаркета украсть продукты попытались еще несколько человек.