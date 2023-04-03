Пришел с ребенком на руках: сибиряк попался на краже видеоприставок и электрощеток

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали мужчину, который предположительно совершил несколько краж из магазина техники на Вокзальной магистрали. Мужчина действовал вместе со своей женой и детьми.
Как рассказали в агентстве, новосибирца задержали 1 апреля. Без оплаты он пытался вынести модем, который стоил 2500 рублей. Продавец заметил это и нажал тревожную кнопку, на место приехала ГБР. Служба безопасности тем временем подняла из архива видеозапись с этим же мужчиной, сделанную за несколько дней до кражи.
— Тогда он с одним ребенком на руках и другим в коляске, а также в сопровождении двух женщин, похитил из магазина несколько видеоприставок и зубных электрощеток на общую сумму свыше 8000 рублей. Похищенные товары он спрятал в детскую коляску, — рассказали в «Гвардии».
Задержанный сказал, что рядом с ним в тот день были жена и дети. Гвардейцы передали мужчину полицейским:
— Пытаясь избежать ответственности и последующего наказания, мужчина сообщил присутствующим, что смертельно болен — у него рак и ВИЧ, — рассказали в агентстве безопасности.
Тем не менее полицейские увезли его в отдел для разбирательства.
В марте из магазина в Ленинском районе