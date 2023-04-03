Пришел с ребенком на руках: сибиряк попался на краже видеоприставок и электрощеток

— Тогда он с одним ребенком на руках и другим в коляске, а также в сопровождении двух женщин, похитил из магазина несколько видеоприставок и зубных электрощеток на общую сумму свыше 8000 рублей. Похищенные товары он спрятал в детскую коляску, — рассказали в «Гвардии».