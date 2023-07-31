Упал с высоты: суд вынес приговор директору фирмы по делу о гибели работника

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора организации. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по регионк, его признали виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Инцидент произошел в 2018 году. По информации следствия и суда, директор организации привлек погибшего к работам, которые проводились в поселке Красный Яр. С руководителем фирмы был заключен подрядный договор по изготовлению и установке пластиковых окон одного из домов населенного пункта.
— 28 июня 2018 года осужденный, не обеспечив безопасные условия труда допустил к работам на высоте работника, без прохождения обучения и освидетельствования. В результате чего мужчина при выполнении работ на высоте, упал вниз, — указано в сообщении.
После происшествия работника госпитализировали в медучреждение, где он позже скончался. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что специалист выполнял работы по укладке сибитных блоков. Он упал на высоте от 6,5 до 9 метров.
Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей на сумму 3 миллиона рублей.
В середине июля в Новосибирске на стройке погиб 15-летний подросток. Инцидент произошел на Красном проспекте. Его и другого несовершеннолетнего к работе привлек их отец – промышленный альпинист.