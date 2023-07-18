Дело о смерти юного промышленного альпиниста на стройке: подозреваемого отправили под домашний арест

Днем 18 июля Центральный районный суд отправил под домашний арест подозреваемого по делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста. Предприниматель Хышикто Базаров пробудет там почти два месяца.
— 1 месяц 29 суток, — передал журналист из зала суда.
Сам Хышикто воздержался от комментариев по ситуации:
— У меня у самого не так много информации, — сказал он корреспонденту НГС.
О задержании подозреваемого стало известно сегодня. Трагедия произошла 15 июля на территории строящейся тридцатиэтажки на Красном проспекте, 167, корпус 10 в Новосибирске. На объекте работали три альпиниста: отец и два несовершеннолетних сына, они затирали швы. По данным следствия, в момент проведения работ часть кирпичной стены обрушилась, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим, и падению с высоты одного из них. 15-летний парень погиб на месте, его 17-летнего брата госпитализировали.
По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием еще 15 июля. На момент публикации этого материала редакция так и не получила обратной связи.