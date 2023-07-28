Школьник получил 8,5 года в колонии: он сел в такси без денег и убил водителя

— Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, — сообщили корреспонденту НГС в суде.



Трагедия произошла 4 декабря 2022 года. 17-летний подросток через мобильное приложение вызвал такси в одно из сёл Барабинского района. В пути школьник достал нож и напал на водителя, ранив его несколько раз в шею и лицо.

