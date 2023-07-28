Школьник получил 8,5 года в колонии: он сел в такси без денег и убил водителя

В Барабинском суде Новосибирской области огласили приговор по делу об убийстве 61-летнего таксиста. Виновным в смерти водителя признали его 17-летнего пассажира, который расправился со своей жертвой по пути из одного села в другое.
— Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Трагедия произошла 4 декабря 2022 года. 17-летний подросток через мобильное приложение вызвал такси в одно из сёл Барабинского района. В пути школьник достал нож и напал на водителя, ранив его несколько раз в шею и лицо.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказывал, что инцидент произошел в районе села Новогутово. С автомобиля жертвы поступил сигнал тревожной кнопки, но дозвониться до него не удалось. На помощь автомобилисту отправились коллеги, но опоздали.
Позже оказалось, что раненый таксист пытался спастись: он выбежал из авто, начал убегать от вооруженного подростка, потом вернулся в салон и успел закрыться.
— Сколько сил было, доехал до первого дома в деревне. Ну и там уже скончался, — говорил собеседник.
Полицейские задержали подозреваемого в течение нескольких суток. Им оказался 17-летний 11-классник из села Новокозловское. Парень был на хорошем счету у местных жителей и педагогов местной школы. Известно, что трагедия произошла после того, как родители не дали ему денег на дорогу в Новосибирск. Школьника обвинили в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В прошлом году суд приговорил пару из области, которая расправилась с таксистом из-за машины и 5 тысяч рублей.