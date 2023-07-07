freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 92.57
eur 100.72
СрочноДвое туристов из пяти пропавших найдены живыми
Все новости
Все новости

Закопал тело в коченевском лесу: как наказали обманутого покупателя, который убил продавщицу машины

Уже мертвое тело убийца продолжал резать и бить ножом

3 754

Останки женщины случайно нашел местный житель

Поделиться

Новосибирский областной суд вчера, 6 июля 2023 года, вынес приговор по делу об убийстве 44-летней женщины в поселке Троицк Коченевского района Новосибирской области.

Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда. 26-летнего Сардора Нормахматова приговорили к 9 с половиной годам колонии строгого режима.

Изначально мигранта обвинили в особо жестоком убийстве 44-летней соотечественницы. Согласно материалам дела, осенью 2021 года Нормахматов нанес женщине больше 78 ударов ножом, а затем бросил ее тело в лесопосадке. Останки женщины нашли только на следующий год.

— Летом 2021 года 24-летний обвиняемый решил приобрести автомобиль и на одном из сайтов в сети Интернет нашел объявление жительницы Новосибирска о продаже автомобиля. Через несколько дней мужчина встретился с продавцом автомобиля и передал ей денежные средства в счет платы за приобретаемый автомобиль, но транспортное средство так и не было передано обвиняемому, — рассказывали ранее в областном следственном управлении СК.

В очередной раз встретившись с продавщицей, молодой человек увез ее в лес и расправился с ней. Как рассказал НГС источник в суде, несмотря на то что Нормахматов ударил женщину ножом несколько десятков раз, эксперты выяснили, что большая часть ран нанесена уже мертвому телу, и суд отказался от обвинений в особой жестокости. 7 июля 2023 года подсудимого приговорили к 9 с половиной годам колонии строгого режима. Не исключено, что это решение будет обжаловано.

Ранее НГС писал о том, как муж приревновал учительницу из Новосибирска к приятелю и расправился с ней на Алтае. Журналисты поговорили со знакомыми погибшей и узнали, как она провела свои последние дни.

По теме

УбийствоПриговорНовосибирский областной суд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter