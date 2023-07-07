Закопал тело в коченевском лесу: как наказали обманутого покупателя, который убил продавщицу машины

В очередной раз встретившись с продавщицей, молодой человек увез ее в лес и расправился с ней. Как рассказал НГС источник в суде, несмотря на то что Нормахматов ударил женщину ножом несколько десятков раз, эксперты выяснили, что большая часть ран нанесена уже мертвому телу, и суд отказался от обвинений в особой жестокости. 7 июля 2023 года подсудимого приговорили к 9 с половиной годам колонии строгого режима. Не исключено, что это решение будет обжаловано.