Закопал тело в коченевском лесу: как наказали обманутого покупателя, который убил продавщицу машины

Новосибирский областной суд вчера, 6 июля 2023 года, вынес приговор по делу об убийстве
Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда.
Изначально мигранта обвинили в особо жестоком убийстве
— Летом 2021 года 24-летний обвиняемый решил приобрести автомобиль и на одном из сайтов в сети Интернет нашел объявление жительницы Новосибирска о продаже автомобиля. Через несколько дней мужчина встретился с продавцом автомобиля и передал ей денежные средства в счет платы за приобретаемый автомобиль, но транспортное средство так и не было передано обвиняемому, — рассказывали ранее в областном следственном управлении СК.
В очередной раз встретившись с продавщицей, молодой человек увез ее в лес и расправился с ней. Как рассказал НГС источник в суде, несмотря на то что Нормахматов ударил женщину ножом несколько десятков раз, эксперты выяснили, что большая часть ран нанесена уже мертвому телу, и суд отказался от обвинений в особой жестокости.
Ранее НГС писал о том, как муж приревновал учительницу из Новосибирска к приятелю и расправился с ней на Алтае. Журналисты поговорили со знакомыми погибшей и узнали, как она провела свои последние дни.