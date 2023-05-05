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Истории

Как вежливый насильник держал в страхе город: история форточника, которого не могли поймать 12 лет

Несколько женщин смогли отбиться от насильника

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Насильник выбирал жертв, которые живут на первых этажах

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В 2022 году в Омск приехал 63-летний Иван Кротин. Не так давно он освободился из мест не столь отдаленных в Казахстане и вернулся в город, где когда-то жил с семьей. Однако семьи уже не было. Дети выросли, а супруга не дождалась и строила отношения с другим мужчиной. Ивану Кротину ничего не оставалось, как снять квартиру и искать средства к существованию. Работать он не любил, профессии не имел и поэтому решил ограбить офис, благо опыт был. Похитил он более полумиллиона, этого должно было хватить надолго. Но Иван Кротин был неосторожен: то ли устал, то ли возраст, то ли желал обратно в тюрьму. И 13 сентября на выходе из подъезда его задержала группа захвата. Проводилась целая операция, ведь незадачливый пожилой вор на самом деле был серийным насильником, которого искали 12 лет. Историю его преступлений, розыска и задержания рассказывает наша коллега из NGS55.RU Ирина Чернышева.

Неуловимый форточник

Первое преступление датировано 29 апреля 2010 года. Около трех часов ночи в милицию позвонила девушка и рассказала, что ее изнасиловали. Правоохранители на месте выяснили, что к жертве в форточку влез мужчина. После полового акта преступник ретировался тем же путем. И пока милиционеры опрашивали пострадавшую, несколькими домами поодаль реализовывался абсолютно тот же сценарий: уже скоро милиционеры отправились на второй вызов. Уже было очевидно, что преступления совершил один и тот же человек, и дела объединили в одно. Так в Омске появился неуловимый Форточник — «вежливый насильник», преступник с пивным животиком, угроза женщин, живущих на первых этажах, и головная боль для следователей.

Возможно, преступления были и до этого, но принято считать, что в апреле 2010-го были первыми: тогда женщины обратились в милицию, а как известно, не все делают этот шаг. Потом история повторилась уже в сентябре — в другом районе Омска, на другом конце города. В этом же месяце Форточник совершил четвертое преступление. Потом насильник взял перерыв на полгода, видимо, зимой было неудобно влезать в форточки. Следующая жертва появилась в конце мая, затем еще одна. Потом был город Калачинск (неизвестно, что заставило преступника поехать в Омскую область, но он и там отметился изнасилованием). Завершил преступный марафон Иван Кротин в 10 минутах ходьбы от домов, где был его преступный дебют.

Шесть преступлений разбились на территориальные пары, а вот Калачинск и Входной стоят особняком в этом списке

Шесть преступлений разбились на территориальные пары, а вот Калачинск и Входной стоят особняком в этом списке

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Можно предположить, что жертвы были одинокими, но нет — у них были мужья, сожители, дети, однако форточник выбирал момент, когда женщина оставалась дома одна.

Как у него это получалось?

— Показаний он нам никаких так и не дал. Мы предполагаем, что он высматривал, заглядывал в окна. Потому что везде, где он залезал, ни разу не было такого, чтобы рядом с женщиной был мужчина.

Я разговариваю с начальником отдела организации раскрытия резонансных преступлений против личности омского управления уголовного розыска Алексеем Абакумовым. Сегодня он полковник полиции, а 12 лет назад был начальником отдела уголовного розыска и выезжал на первые преступления Кротина.

Обходительный насильник

Я спрашиваю Алексея Абакумова, был ли Иван Кротин жесток с жертвами, на что полковник сразу качает головой и, пытаясь подбирать слова, комментирует, что, со слов пострадавших, Форточник был даже обходителен.

Портрет преступника не выглядит шаблонно. Человек без образования и профессии, есть жена и дети, после 50 лет начинает вести двойную жизнь. Днем он семьянин и (возможно) разнорабочий, ночью — залезает в форточки на первых этажах. Затем ведет с женщиной, которая живет в квартире, диалог. Причем Кротин пытался, чтобы вторая сторона получила удовольствие, предлагал позы для разнообразия. Руку на жертв он не поднимал, не угрожал. Потерпевшие описывали мужчину одинаково: трезвый, опрятный, вежливый, с пивным животиком. После изнасилования напуганные до ужаса жертвы предлагали ему выйти через дверь, но он отказывался и покидал квартиру тем же путем — через окно. Грабежей он не совершал. Следователи из Главного управления криминалистики СК России проводили сеансы гипноза женщин, чтобы те могли подробно описать внешность преступника. С их слов были составлены портреты предполагаемого насильника, которые позже совпали с внешностью задержанного.

Фоторобот, который распространялся в других регионах

Фоторобот, который распространялся в других регионах

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— Он действительно был уверен в себе. Он со всеми разговаривал, не боялся, не прятался, не говорил: «Не смотри на меня». Все жертвы его одинаково описывали, как под копирку. Они говорили: «Тебя же найдут». Он усмехался всегда, мол, «пусть попробуют, не найдут они меня». Из-за этого некоторые пытались сделать вывод, что, возможно, он милиционер.

Последнее преступление было в сентябре 2012 года. Алексей Абакумов помнит, что был дождь.

— Хрущевка старая, первый этаж, — вспоминает полковник.

В квартиру Кротин традиционно влез через окно. Он его вскрыл и аккуратно проник в квартиру. Причем на нём не было обуви, только шерстяные носки. Этот случай отличался от прочих, так как жертва была несовершеннолетней. И именно этот факт подвел героя этого материала под монастырь. Но об этом позже.

Как ни странно, были в череде событий даже случаи, когда Иван Кротин залезал в квартиру, но преступления ему не давали совершать сами женщины. К примеру, в одну из ночей форточник решил пробраться к некоей Елене Петровой (имя изменено), ей было около 60 лет. Она проснулась от шума, вышла на кухню и обнаружила, что в окне практически висит посторонний мужчина. На ее удивленный вопрос, что он тут делает, Кротин предложил ей заняться сексом. Она грубо отказалась и прогнала его, он отказ принял и удалился через окно. Елена Петрова даже не стала обращаться в полицию, только потом об этом случае узнали правоохранители, совершая поквартирный обход. В другой раз неудавшаяся жертва рассказала, что побила форточника в ответ на предложение пары часов любви.

Правоохранители не знали про преступника ничего, на руках были только показания жертв, фоторобот насильника и его сперма. Преступник спокойно оставлял свой биоматериал в полной уверенности в его бесполезности для оперативников. Собственно, так и было. В 2010 году еще не было тестов для определения генома. И даже когда он появился, сравнить его оказалось не с чем. После 2014 года сперму с разных мест преступления сравнили друг с другом, и хотя бы уже 100 процентов было доказано, что все преступления совершал один человек.

Когда преступления прекратились, оперативники оказались наедине с ворохом вопросов. Может, насильник умер? Или он покинул регион? Или он просто перестал быть насильником? Со стороны казалось, что ровно на два года, с 2010-го по 2012-й, кто-то стал серийным преступником и закончил череду изнасилований так же внезапно, как и начал. Ровно на 12 лет это дело застряло на мертвой точке, хотя работа по нему шла непрерывно. Делались запросы, распространялся фоторобот. Геном Кротина пропутешествовал по стране, но ни в одном регионе так и не было совпадения. Насильник канул в Лету. Как оказалось, он уехал в Казахстан. Вроде по личным причинам.

— Его не было в базе, потому что в Российской Федерации он не был судим. В Казахстане он тоже не совершал подобных преступлений, как нам отвечали на запрос заграничные коллеги. Это было только в Омске — одна серия изнасилований.

Прошли бы мимо

В Казахстане Иван Кротин «совершил имущественное преступление» и сел на несколько лет. А в поле зрения омских правоохранителей он появился только в 2022 году, ровно через десять лет после последнего своего изнасилования.

Он вернулся, не смог сойтись с женой и снял квартиру. Его не смутило, что на этой же улице когда-то было одно из его преступлений. В какой-то момент Кротин решился на ограбление. В августе 2022 года он проник в офис на первом этаже. Из сейфов он похитил 539 тысяч рублей. Способ проникновения — через форточку. На ножницах, которые изъяли с места кражи, нашли потожировые следы. Позже был установлен их генотип. И никто не ожидал, но он совпал с генотипом серийного насильника.

Первое фото преступника после задержания, которое разошлось в СМИ

Первое фото преступника после задержания, которое разошлось в СМИ

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Оперативники изучили камеры видеонаблюдения и были изумлены. Искали маньяка, а нашли пожилого мужчину, которому по новому законодательству всего пару лет до пенсии. Алексей Абакумов говорит, что можно было пройти мимо него тысячу раз, но ни разу не заподозрить в том, что это серийный насильник. Началась подготовка к операции по задержанию. Какое-то время за ним велось наблюдение. В удачный момент Ивана Кротина взяли — когда он выходил из подъезда. Сопротивления он не оказал и в целом арест принял спокойно. Оперативники уже понимали, почему задержанный так спокоен. Дело в том, что по закону Российской Федерации срок давности за изнасилование — 10 лет. И Иван Кротин вернулся в Россию как раз после того, как этот срок давности за его преступления истек.

И, возможно, план Ивана Кротина сработал и его бы сейчас судили только за ограбление, но он не знал, что его последняя жертва была 16-летней. А срок давности за изнасилование не достигшей 18-летнего возраста — 15 лет, поэтому его все-таки будут судить по этой статье. Правда, неизвестно, как судья примет во внимание остальные изнасилования. Возможно, они не прозвучат вовсе или Кротина за них осудят, но лишат наказания в связи с истечением срока.

Ивана Кротина сразу определили под стражу

Ивана Кротина сразу определили под стражу

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Кстати, сначала задержанный Форточник отрицал вину в изнасилованиях, но тщетно: жертвы его опознали. Десять лет назад они и так смогли дать полиции подробный фоторобот, ведь Кротин не скрывал лицо. Хотя сегодня кто-то из женщин уже мысленно похоронил эту историю и даже пытался отмахнуться от полицейских.

Эпилог

30 марта 2023 года прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело 63-летнего насильника по прозвищу Форточник. По версии следствия, с апреля 2010-го по август 2012 года Форточник успел совершить 21 преступление. Из них семь изнасилований (ст. 131 УК РФ), два случая насильственных действий сексуального характера и одно покушение (ст. 132 УК РФ), девять незаконных проникновений в жилище (ст. 139 УК РФ) и две кражи (ст. 158 УК РФ). Первые заседания прошли в закрытом режиме.

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