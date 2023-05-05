Как вежливый насильник держал в страхе город: история форточника, которого не могли поймать 12 лет

В 2022 году в Омск приехал
Неуловимый форточник
Первое преступление датировано 29 апреля 2010 года. Около трех часов ночи в милицию позвонила девушка и рассказала, что ее изнасиловали. Правоохранители на месте выяснили, что к жертве в форточку влез мужчина. После полового акта преступник ретировался тем же путем. И пока милиционеры опрашивали пострадавшую, несколькими домами поодаль реализовывался абсолютно тот же сценарий: уже скоро милиционеры отправились на второй вызов. Уже было очевидно, что преступления совершил один и тот же человек, и дела объединили в одно. Так в Омске появился неуловимый Форточник — «вежливый насильник», преступник с пивным животиком, угроза женщин, живущих на первых этажах, и головная боль для следователей.
Возможно, преступления были и до этого, но принято считать, что в апреле 2010-го были первыми: тогда женщины обратились в милицию, а как известно, не все делают этот шаг. Потом история повторилась уже в сентябре — в другом районе Омска, на другом конце города. В этом же месяце Форточник совершил четвертое преступление. Потом насильник взял перерыв на полгода, видимо, зимой было неудобно влезать в форточки. Следующая жертва появилась в конце мая, затем еще одна. Потом был город Калачинск (неизвестно, что заставило преступника поехать в Омскую область, но он и там отметился изнасилованием). Завершил преступный марафон Иван Кротин в 10 минутах ходьбы от домов, где был его преступный дебют.
Можно предположить, что жертвы были одинокими, но нет — у них были мужья, сожители, дети, однако форточник выбирал момент, когда женщина оставалась дома одна.
— Как у него это получалось?
— Показаний он нам никаких так и не дал. Мы предполагаем, что он высматривал, заглядывал в окна. Потому что везде, где он залезал, ни разу не было такого, чтобы рядом с женщиной был мужчина.
Я разговариваю с начальником отдела организации раскрытия резонансных преступлений против личности омского управления уголовного розыска Алексеем Абакумовым. Сегодня он полковник полиции, а
Обходительный насильник
Я спрашиваю Алексея Абакумова, был ли Иван Кротин жесток с жертвами, на что полковник сразу качает головой и, пытаясь подбирать слова, комментирует, что, со слов пострадавших, Форточник был даже обходителен.
Портрет преступника не выглядит шаблонно. Человек без образования и профессии, есть жена и дети, после
— Он действительно был уверен в себе. Он со всеми разговаривал, не боялся, не прятался, не говорил: «Не смотри на меня». Все жертвы его одинаково описывали, как под копирку. Они говорили: «Тебя же найдут». Он усмехался всегда, мол, «пусть попробуют, не найдут они меня». Из-за этого некоторые пытались сделать вывод, что, возможно, он милиционер.
Последнее преступление было в сентябре 2012 года. Алексей Абакумов помнит, что был дождь.
— Хрущевка старая, первый этаж, — вспоминает полковник.
В квартиру Кротин традиционно влез через окно. Он его вскрыл и аккуратно проник в квартиру. Причем на нём не было обуви, только шерстяные носки. Этот случай отличался от прочих, так как жертва была несовершеннолетней. И именно этот факт подвел героя этого материала под монастырь. Но об этом позже.
Как ни странно, были в череде событий даже случаи, когда Иван Кротин залезал в квартиру, но преступления ему не давали совершать сами женщины. К примеру, в одну из ночей форточник решил пробраться к некоей Елене Петровой (имя изменено), ей было около
Правоохранители не знали про преступника ничего, на руках были только показания жертв, фоторобот насильника и его сперма. Преступник спокойно оставлял свой биоматериал в полной уверенности в его бесполезности для оперативников. Собственно, так и было. В 2010 году еще не было тестов для определения генома. И даже когда он появился, сравнить его оказалось не с чем. После 2014 года сперму с разных мест преступления сравнили друг с другом, и хотя бы уже 100 процентов было доказано, что все преступления совершал один человек.
Когда преступления прекратились, оперативники оказались наедине с ворохом вопросов. Может, насильник умер? Или он покинул регион? Или он просто перестал быть насильником? Со стороны казалось, что ровно на два года, с 2010-го по 2012-й, кто-то стал серийным преступником и закончил череду изнасилований так же внезапно, как и начал. Ровно на
— Его не было в базе, потому что в Российской Федерации он не был судим. В Казахстане он тоже не совершал подобных преступлений, как нам отвечали на запрос заграничные коллеги. Это было только в Омске — одна серия изнасилований.
Прошли бы мимо
В Казахстане Иван Кротин «совершил имущественное преступление» и сел на несколько лет. А в поле зрения омских правоохранителей он появился только в 2022 году, ровно через десять лет после последнего своего изнасилования.
Он вернулся, не смог сойтись с женой и снял квартиру. Его не смутило, что на этой же улице когда-то было одно из его преступлений. В какой-то момент Кротин решился на ограбление. В августе 2022 года он проник в офис на первом этаже. Из сейфов он похитил 539 тысяч рублей. Способ проникновения — через форточку. На ножницах, которые изъяли с места кражи, нашли потожировые следы. Позже был установлен их генотип. И никто не ожидал, но он совпал с генотипом серийного насильника.
Оперативники изучили камеры видеонаблюдения и были изумлены. Искали маньяка, а нашли пожилого мужчину, которому по новому законодательству всего пару лет до пенсии. Алексей Абакумов говорит, что можно было пройти мимо него тысячу раз, но ни разу не заподозрить в том, что это серийный насильник. Началась подготовка к операции по задержанию. Какое-то время за ним велось наблюдение. В удачный момент Ивана Кротина взяли — когда он выходил из подъезда. Сопротивления он не оказал и в целом арест принял спокойно. Оперативники уже понимали, почему задержанный так спокоен. Дело в том, что по закону Российской Федерации срок давности за изнасилование —
И, возможно, план Ивана Кротина сработал и его бы сейчас судили только за ограбление, но он не знал, что его последняя жертва была
Кстати, сначала задержанный Форточник отрицал вину в изнасилованиях, но тщетно: жертвы его опознали. Десять лет назад они и так смогли дать полиции подробный фоторобот, ведь Кротин не скрывал лицо. Хотя сегодня кто-то из женщин уже мысленно похоронил эту историю и даже пытался отмахнуться от полицейских.
Эпилог
30 марта 2023 года прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело