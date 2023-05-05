Как вежливый насильник держал в страхе город: история форточника, которого не могли поймать 12 лет

Можно предположить, что жертвы были одинокими, но нет — у них были мужья, сожители, дети, однако форточник выбирал момент, когда женщина оставалась дома одна.



— Как у него это получалось?



— Показаний он нам никаких так и не дал. Мы предполагаем, что он высматривал, заглядывал в окна. Потому что везде, где он залезал, ни разу не было такого, чтобы рядом с женщиной был мужчина.

