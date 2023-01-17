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Забирал просроченные реактивы с работ: в Новосибирске вынесли приговор за хранение взрывчатки

Подсудимый полностью признал вину

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Приговор вынесли в Ленинском районном суде

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В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор за хранение взрывчатки. Осужденный делал ее из просроченных реактивов, которые забирал с места работы.

— Согласно обвинительному заключению, Дейхин А. Н. в период времени с 2003-го по 2021 год хранил по месту жительства 763,5 грамма дымного пороха. Наличие разных реактивов для взрывчатых веществ Дейхин А. Н. объяснил тем, что во время работы на одном из предприятий Новосибирска, производящем взрывчатые вещества, ему разрешали брать домой реактивы, у которых закончился срок годности, — говорится в сообщении на сайте Ленинского районного суда.

Мужчина написал явку с повинной, раскаялся. Суд квалифицировал действия подсудимого как незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Его признали виновным и приговорили к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года. Также осужденный должен выплатить штраф в 10 000 рублей.

Дейхина освободили из-под стражи в зале суда. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Ранее в Новосибирске суд вынес приговор за хранение взрывчатки, четырех боевых ручных гранат, наступательных гранат РГД-5, одной боевой ручной оборонительной гранаты Ф-1 и 9 тротиловых шашек. Мужчина проведет три года в колонии.

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