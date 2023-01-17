Забирал просроченные реактивы с работ: в Новосибирске вынесли приговор за хранение взрывчатки

В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор за хранение взрывчатки. Осужденный делал ее из просроченных реактивов, которые забирал с места работы.
— Согласно обвинительному заключению,
Мужчина написал явку с повинной, раскаялся. Суд квалифицировал действия подсудимого как незаконное хранение взрывчатых веществ (
Дейхина освободили из-под стражи в зале суда. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Ранее в Новосибирске суд вынес приговор за хранение взрывчатки, четырех боевых ручных гранат, наступательных гранат РГД-5, одной боевой ручной оборонительной гранаты Ф-1 и 9 тротиловых шашек. Мужчина проведет три года в колонии.