Представлялись сотрудниками банка: 10 человек, подозреваемых в мошенничестве, задержали в Новосибирске

Новосибирские полицейские задержали 10 местных жителей. Их подозревают в мошенничестве группой лиц.
По версии следствия, 36-летний мужчина организовал группу из 9 человек от 22 до 40 лет. Подозреваемые нашли базу финансовых организаций и звонили клиентам, которые оставили заявку на кредит.
— Злоумышленники убеждали потерпевших перечислять им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче кредита: открытие счета, оплата страховки, курьерской доставки документов, инкассации, — рассказали в МВД.
В качестве call-центра подозреваемые могли использовать съемные помещения, которые постоянно меняли с целью конспирации. Иногда они работали на дому, координируя работу в чате.
По адресам проживания подозреваемых и в офисах прошли обыски.
— Оперативниками обнаружено и изъято 36 мобильных телефонов, более 200 SIM-карт, 54 банковские карты, 4 ноутбука, 1 планшет, 1 системный блок, клиентская база (данные потенциальных потерпевших), черновые записи, — перечислили в полиции.
Сейчас установлено 18 потерпевших: это жители Белгородской, Курганской, Кемеровской, Самарской областей, Удмуртии и Башкортостана. Общая сумма ущерба — около 700 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Все подозреваемые дали признательные показания.