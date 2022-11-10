Бухгалтер из отдела полиции 4 года завышала себе зарплату — как ее наказали
Женщина похитила более 1,7 млн рублей
В Октябрьском районном суде Новосибисрка огласили приговор по делу бывшего главного бухгалтера отдела МВД по Чулымскому району Ольги Шадт. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По версии следствия, Шадт с 2017 по 2021 годы отправляла в казначейство заявки с некорректными данными о своей зарплате: женщина завышала себе размер пособия. Деньги бухгалтер перечисляла на личный зарплатный счёт в банке.
— Кроме того, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина осуществляла аналогичные действия при начислении заработной платы своему мужу, работавшему водителем в районном отделе внутренних дел, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
После того как афера вскрылась, в отношении Шадт было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Общий ущерб от действий бухгалтера составил более 1,7 миллиона рублей.
— Приговором Октябрьского районного суда подсудимой Шадт было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, — сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.
Приговор в законную силу не вступил.
В октябре двое новосибирцев выслушали приговор за продажу несуществующих цветов. Они обещали покупателям из разных регионов страны оптовые партии тюльпанов к 8 марта, но, получив предоплату, товар не отправляли.