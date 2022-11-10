Бухгалтер из отдела полиции 4 года завышала себе зарплату — как ее наказали

В Октябрьском районном суде Новосибисрка огласили приговор по делу бывшего главного бухгалтера отдела МВД по Чулымскому району Ольги Шадт. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения.



По версии следствия, Шадт с 2017 по 2021 годы отправляла в казначейство заявки с некорректными данными о своей зарплате: женщина завышала себе размер пособия. Деньги бухгалтер перечисляла на личный зарплатный счёт в банке.

