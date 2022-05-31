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Экс-бухгалтера МВД будут судить за мошенничество с зарплатами себе и мужу

Ущерб от ее действий составил 1,7 миллиона

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По версии следствия, женщина начисляла себе и мужу завышенные зарплаты

По версии следствия, женщина начисляла себе и мужу завышенные зарплаты

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера МВД по Чулымскому району.

Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следователей, с 10 апреля 2017 года по 26 апреля 2021 года главный бухгалтер подавала в федеральное казначейство заявки на кассовый расход, в которых завышала свою зарплату.

— Используя доступ к программе «банк-клиент», обвиняемая перечисляла денежные средства на личный зарплатный счет в этом же банке. Кроме того, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина осуществляла аналогичные действия при начислении заработной платы своему мужу, работавшему водителем в районном отделе внутренних дел, — рассказали в прокуратуре.

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб на сумму почти 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что женщина уволена из органов внутренних дел и «понесет наказание в соответствии с действующим законодательством».

В декабре Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».

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