Экс-бухгалтера МВД будут судить за мошенничество с зарплатами себе и мужу
Ущерб от ее действий составил
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера МВД по Чулымскому району.
Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следователей, с
— Используя доступ к программе «банк-клиент», обвиняемая перечисляла денежные средства на личный зарплатный счет в этом же банке. Кроме того, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина осуществляла аналогичные действия при начислении заработной платы своему мужу, работавшему водителем в районном отделе внутренних дел, — рассказали в прокуратуре.
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб на сумму почти 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что женщина уволена из органов внутренних дел и «понесет наказание в соответствии с действующим законодательством».
В декабре Дзержинский районный суд вынес приговор двум полицейским за взятки. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши «Роллтон».