Двое новосибирцев выслушали приговор за продажу несуществующих цветов

Дзержинский районный суд вынес приговор двоим жителям Новосибирска за мошенничество с продажей несуществующих букетов. Они получили условные сроки за то, что обманули 32 человека со всей России.



Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, новосибирцы занимались легальным цветочным бизнесом, но в феврале 2021 года решили дополнительно подзаработать незаконным путем. Они публиковали на сайтах «Авито.ру» и «Юла.ру» объявления о продаже оптовых партий цветов по низким ценам.