Двое новосибирцев выслушали приговор за продажу несуществующих цветов
Накануне 8 Марта они обманули несколько десятков человек
Дзержинский районный суд вынес приговор двоим жителям Новосибирска за мошенничество с продажей несуществующих букетов. Они получили условные сроки за то, что обманули 32 человека со всей России.
Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, новосибирцы занимались легальным цветочным бизнесом, но в феврале 2021 года решили дополнительно подзаработать незаконным путем. Они публиковали на сайтах «Авито.ру» и «Юла.ру» объявления о продаже оптовых партий цветов по низким ценам.
— В онлайн-переписке фигуранты рассказывали о сортах тюльпанов, местах и технологиях их выращивания, демонстрировали красочные фотографии и предлагали выгодные условия покупки и быстрой доставки в любую точку страны, убеждая клиентов сделать заказ при условии 50% предоплаты, — рассказали полицейские. — Заказчикам обвиняемые высылали фиктивный договор на оказание услуг, оформленный на подставных лиц. После перевода денежных средств злоумышленники переставали выходить на связь, избавляясь от сим-карт.
Таким образом, по данным правоохранителей, подельники обманули 32 потерпевших, жителей Новосибирска, Барнаула, Урала, Хакасии, Ростовской области и других регионов. За несуществующие тюльпаны аферисты получили больше 800 тысяч рублей.
В июне 2022 года материалы дела полицейские передали в суд, и
— Вину в совершенных преступлениях они признали полностью, дело рассмотрено в особом порядке, — рассказали в суде. — В ходе судебного разбирательства подсудимые приняли меры к возмещению ущерба потерпевшим, пяти потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме, остальным потерпевшим — в размере 50%.
Отправлять в колонию аферистов не стали. Обоим вынесли приговор
Ранее НГС писал о том, как сибирячки пожаловались на фотографа, которая берет предоплаты за фотосессии, а потом их не проводит.