«Я 27 лет жил, как собака»: дело Виссариона начали рассматривать в суде Новосибирска
Главу «Церкви последнего завета» и его помощников обвиняют в создании секты, мошенничестве и причинении вреда здоровью
Уголовное дело в отношении Сергея Торопа (известный также как Виссарион) и его подручных Вадима Редькина и Владимира Ведерникова начали рассматривать в Железнодорожном районном суде Новосибирска. Сегодня, 1 сентября 2022 года состоялось предварительное заседание, по итогам которого дело решили изучать в закрытом режиме.
Троим обвиняемым вменяют совершение целой серии преступлений: создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. Владимира Ведерникова помимо этого обвиняют в особо крупном мошенничестве.
По данным СК, в течение почти 30 лет (с 1991 года до 22 сентября 2020 года) Тороп, которого последователи называли последним воплощением Христа, вместе с Ведерниковым и Редькиным привлекали средства своих прихожан, а также «применяли к ним психологическое насилие».
Всего по делу потерпевшими признаны более 20 человек, среди которых Кирилл К. и его мать. Как рассказал мужчина, в 1994 году его мать решила переехать в общину, а деньги от продажи единственного жилья, комнаты в центре Москвы, отдала одному из людей Торопа (по делу как обвиняемый он не проходит). Тот якобы должен был приобрести квартиру в Минусинке, где поселилась бы маленькая семья, а остаток денег забрать на обустройство новых жителей Города Солнца. Вместо этого женщина и ребенок оказались на улице.
— Я был в 10 лет лишен жилья. Я 27 лет жил, как собака, — эмоционально рассказывает Кирилл, — скитались [с матерью], по людям ходили, по деревням в Курагинском районе. Бомжевали.
С бывшего «Учителя» (именно так в Городе Солнца называли Виссариона) он рассчитывает получить не только стоимость комнаты, но и деньги за пережитые страдания:
— Миллионов 30 он должен как минимуму, может и больше, я не откажусь, — подсчитывает потерпевший.
Община Виссариона располагается в Курагинском районе Красноярского края, жители называли ее Городом Солнца. 22 сентября в поселение нагрянули силовики. В домах Виссариона, Редькина и Ведерникова прошли обыски, а троих фигурантов задержали и в тот же день вертолетом вывезли из Красноярского края в Новосибирск. Заседание по избранию меры пресечения предполагаемым организаторам секты началось в тот же день в Центральном районном суде, но вынести решение за один вечер не получилось, и заседание отложили. На следующий день суд принял решение отправить всех троих фигурантов в следственный изолятор. Следствие по делу продолжалось почти два года, причем защита заявляла, что на Сергея Торопа оказывается давление, но в областном ГУФСИН это не подтвердили.
Сегодня по делу прошло первое, предварительное заседание: суд решал, как именно пройдет процесс. Сторона обвинения ходатайствовала о том, что дело нужно слушать за закрытыми дверями.
— В целях недопущения разглашения сведений, охраняемых федеральным законом и обеспечения безопасности участников судебного разбирательства судом принято решение о проведении слушания по уголовному делу в закрытом режиме, — рассказала НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова.
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, такое решение было принято в интересах потерпевших, здоровью которых был нанесен вред.
Защитники Торопа, Редькина и Ведерникова в свою очередь настаивали на публичных слушаниях, так как, по словам адвоката Сергея Торопа Ольги Маринкиной, огласка дела необходима для того, чтобы обвиняемые могли полностью реализовать свое право на защиту. При этом без присутствия СМИ и слушателей можно было проводить лишь те заседания, на которых будут обсуждать подлежащую закрытию информацию. Кроме этого адвокаты ходатайствовали о возвращении дела на доследование:
— Есть определенные недоработки, есть какие-то нарушения, которые видит сторона защиты, — объяснила Ольга Маринкина, добавив, что раскрывать конкретику считает преждевременным.
— Ваш клиент не признает вину?
— Невозможно признать то, чего ты не совершал. Предъявленное обвинение безосновательно, не доказано, — добавила адвокат.
Суд согласился со стороной обвинения. Первое заседание по существу дела состоится 13 сентября, за закрытыми дверями.
За несколько дней до задержания Торопа, Редькина и Ведерникова в общине «Церкви последнего завета» побывали наши коллеги из ngs24.ru. Посмотрите их репортаж о жизни в Городе Солнца.