«Я 27 лет жил, как собака»: дело Виссариона начали рассматривать в суде Новосибирска

По данным СК, в течение почти 30 лет (с 1991 года до 22 сентября 2020 года) Тороп, которого последователи называли последним воплощением Христа, вместе с Ведерниковым и Редькиным привлекали средства своих прихожан, а также «применяли к ним психологическое насилие».

Всего по делу потерпевшими признаны более 20 человек, среди которых Кирилл К. и его мать. Как рассказал мужчина, в 1994 году его мать решила переехать в общину, а деньги от продажи единственного жилья, комнаты в центре Москвы, отдала одному из людей Торопа (по делу как обвиняемый он не проходит). Тот якобы должен был приобрести квартиру в Минусинке, где поселилась бы маленькая семья, а остаток денег забрать на обустройство новых жителей Города Солнца. Вместо этого женщина и ребенок оказались на улице.