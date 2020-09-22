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В суд Новосибирска привезли Виссариона — главу скандальной общины под Красноярском

Его продержали в суде несколько часов, а потом сказали, что решение по мере пресечения примут завтра

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Лидер красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп известен как Виссарион

Лидер красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп известен как Виссарион

В суд Новосибирска привезли Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска отложил до утра 23 сентября избрание меры пресечения лидерам красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергею Торопу (известному как Виссарион), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Торопа, Редькина и Ведёрникова доставили в суд около 8 часов вечера в этот вторник, 22 сентября. На территорию здания заехали несколько белых «Газелей». После этого в суд стали пускать адвокатов задержанных.

Меру в отношении каждого лидера общины избирают разные судьи. Около 22:00 стало известно, что решение по мере сегодня не вынесут. В заседаниях объявили перерыв и перенесли их на завтрашнее утро.

Перед заседанием по мере пресечения Сергей Тороп пообщался с журналистами.

Видео: Алёна Истомина

О том, что представителей организации везут в Новосибирск, стало известно сегодня днём.

Виссариона и двух других лидеров общины привезли в Новосибирск сегодня вечером, 22 сентября

Виссариона и двух других лидеров общины привезли в Новосибирск сегодня вечером, 22 сентября

Адвокатов начали пускать после 8 часов вечера

Адвокатов начали пускать после 8 часов вечера

Силовики нагрянули на территорию общины в Красноярске сегодня днём

Силовики нагрянули на территорию общины в Красноярске сегодня днём

Меру избирали в Центральном районном суде

Меру избирали в Центральном районном суде

Сергей Тороп сохранял спокойствие на суде

Сергей Тороп сохранял спокойствие на суде

По версии следствия, руководители организации получали от последователей деньги, а затем «применяли к ним психологическое насилие». В результате здоровью многих верующих причинен тяжкий вред.

— Установлено, что в период с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением — Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

ФСБ и Следственный комитет Красноярского края нагрянули на территорию общины во вторник, 22 сентября. В домах руководителей и последователей прошли обыски. Торопу, Редькину и Ведерникову грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Наши коллеги с сайта NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Вы можете почитать об этом в их репортаже и посмотреть фильм о том, что происходит в «Городе Солнца».

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Виссарионсудобщина Виссариона
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