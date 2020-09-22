В суд Новосибирска привезли Виссариона — главу скандальной общины под Красноярском

Центральный районный суд Новосибирска отложил до утра 23 сентября избрание меры пресечения лидерам красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергею Торопу (известному как Виссарион), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Торопа, Редькина и Ведёрникова доставили в суд около 8 часов вечера в этот вторник, 22 сентября. На территорию здания заехали несколько белых «Газелей». После этого в суд стали пускать адвокатов задержанных.

Меру в отношении каждого лидера общины избирают разные судьи. Около 22:00 стало известно, что решение по мере сегодня не вынесут. В заседаниях объявили перерыв и перенесли их на завтрашнее утро.