22 сентября вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 5/10
usd 76.04
eur 90.01

Все новости

Все новости

Силовики везут Виссариона — главу скандальной общины под Красноярском — в Новосибирск

Здесь ему изберут меру пресечения

2 822
34Обсудить

Поделиться

Община находится в Красноярском крае

Община находится в Красноярском крае

Виссариона везут в Новосибирск для избрания меры пресечения

В Новосибирске выберут меру пресечения для лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Организация работала в Красноярском крае. По версии следствия, её руководители получали от последователей деньги, а затем «применяли к ним психологическое насилие». В результате здоровью многих верующих причинен тяжкий вред.

— Установлено, что в период с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением — Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

ФСБ и Следственный комитет Красноярского края нагрянули на территорию общины во вторник, 21 сентября. Сейчас в домах руководителей и последователей проводят обыски. Торопу, Редькину и Ведерникову грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

— Всех сегодня доставят в ИВС в Новосибирске, завтра будет суд по мере пресечения, — сообщил источник РИА «Новости».

Один из последователей организации Александр Староверов разместил пост на своей странице в Facebook, в котором рассказал, что Сергея Торопа увозят в Новосибирск.

Сейчас рядом с общиной стоят вертолеты

Сейчас рядом с общиной стоят вертолеты

— У меня нет никаких официальных данных на этот счёт. Сейчас мы пытаемся понять, где наши клиенты. Я точно знаю, что следователи, выполняя процедуру задержания, обязаны были меня уведомлять. Знаю, что мои клиенты заявляли ходатайство, что защитником должен быть я. Но пока никаких официальных уведомлений я не получал, — сообщил адвокат организации Иван Хорошев.

В региональном УМВД корреспондента НГС перенаправили в Следственный комитет, а СК пока недоступен для комментариев.

Наши коллеги с сайта NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Вы можете почитать об этом в их репортаже и посмотреть фильм о том, что происходит в Городе Солнца.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Следственный комитетзадержаниерелигиозная организация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (34)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!