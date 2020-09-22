Силовики везут Виссариона — главу скандальной общины под Красноярском — в Новосибирск

Виссариона везут в Новосибирск для избрания меры пресечения
В Новосибирске выберут меру пресечения для лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Организация работала в Красноярском крае. По версии следствия, её руководители получали от последователей деньги, а затем «применяли к ним психологическое насилие». В результате здоровью многих верующих причинен тяжкий вред.
— Установлено, что в период с
ФСБ и Следственный комитет Красноярского края нагрянули на территорию общины во вторник,
— Всех сегодня доставят в ИВС в Новосибирске, завтра будет суд по мере пресечения, — сообщил источник РИА «Новости».
Один из последователей организации Александр Староверов разместил пост на своей странице в Facebook, в котором рассказал, что Сергея Торопа увозят в Новосибирск.
— У меня нет никаких официальных данных на этот счёт. Сейчас мы пытаемся понять, где наши клиенты. Я точно знаю, что следователи, выполняя процедуру задержания, обязаны были меня уведомлять. Знаю, что мои клиенты заявляли ходатайство, что защитником должен быть я. Но пока никаких официальных уведомлений я не получал, — сообщил адвокат организации Иван Хорошев.
В региональном УМВД корреспондента НГС перенаправили в Следственный комитет, а СК пока недоступен для комментариев.
Наши коллеги с сайта NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Вы можете почитать об этом в их репортаже и посмотреть фильм о том, что происходит в Городе Солнца.