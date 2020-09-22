Силовики везут Виссариона — главу скандальной общины под Красноярском — в Новосибирск

В Новосибирске выберут меру пресечения для лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Организация работала в Красноярском крае. По версии следствия, её руководители получали от последователей деньги, а затем «применяли к ним психологическое насилие». В результате здоровью многих верующих причинен тяжкий вред.