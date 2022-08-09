Дело руководителей секты Виссариона поступило в Железнодорожный суд Новосибирска

— Общее обвинение для Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. По предъявленному обвинению, в деле 21 потерпевший: 1 — средний вред здоровью, 5 — тяжкий, 14 человек — причинен моральный вред, — сообщал NGS.RU.



Участников дела обвиняют по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).



Владимиру Ведерникову предъявлено дополнительное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.



Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября 2020 года. Виссариона и еще двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.



Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Публикуем репортаж оттуда.



В феврале 2021 года адвокат Владимира Ведерникова Иван Хорошев заявил о том, что с 21 января его подзащитного жестоко пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1. Якобы от него требовали признания и начала сотрудничества со следствием. В ГУФСИН не нашли подтверждения этому заявлению.