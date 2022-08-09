Дело руководителей секты Виссариона поступило в Железнодорожный суд Новосибирска
Их будут судить за мошенничество, создание секты и посягательство на здоровье прихожан
9 августа 2022 года в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Информация об этом появилась на сайте суда, дата первого заседания еще не назначена.
Обвиняемые — руководители красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета». Одного из них, Сергея Торопа, прихожане называли Учитель или Виссарион. По версии следствия, руководители организации получали от последователей деньги, а затем «применяли к ним психологическое насилие». В результате здоровью многих верующих причинен тяжкий вред.
18 ноября всем задержанным по уголовному делу «Общины Виссариона» предъявили уточненное обвинение.