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Адвокат члена общины Виссариона заявил о пытках в новосибирском СИЗО

В ГУФСИН не нашли подтверждения этому заявлению

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Владимир Ведерников находится сейчас в <nobr class="_">СИЗО-1</nobr>

Владимир Ведерников находится сейчас в СИЗО-1

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ГУФСИН опроверг информацию о пытках члена общины Виссариона в новосибирском СИЗО

Адвокат руководителя религиозной организации «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова Иван Хорошев заявил о том, что с 21 января его подзащитного жестоко пытали сокамерники в новосибирском СИЗО-1. Якобы от него требовали признания и начала сотрудничества со следствием. Об этом Хорошев написал на своей странице в «Фейсбуке».

— Сообщаю вам, что с 21 января 2021 года на меня оказывается психическое и физическое (пытки) насилие со стороны сокамерников, сотрудников СИЗО-1 города Новосибирска и сотрудников УФСБ по Красноярскому краю. Прошу принять срочные меры по моей безопасности, — говорится в обращении Ведерникова к адвокату, которое Хорошев опубликовал в соцсетях.

На вопрос журналиста НГС о том, есть ли у него доказательства пыток, адвокат Иван Хорошев назвал такие вопросы некорректными и заявил, что у него нет желания общаться с журналистом после таких вопросов.

— Вы как себе это представляете? Вы не представляете условия пыток в СИЗО? Вам заявления Ведерникова мало? Вы задайте себе эти вопросы. Вы думаете, это всё так просто, — ответил Иван Хорошев.

Хорошев написал также в своем посте, что он уже направил обращения в прокуратуру и ГУФСИН Новосибирской области. В пресс-службе ГУФСИН России по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено: в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области заявили о том, что после публикации в СМИ заявлений о давлении на заключённых в СИЗО-1 прошла проверка, информация о пытках не подтвердилась.

— Кроме того, сообщаем, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни и здоровью от данных граждан не поступало, — добавили в ведомстве.

Задержания и обыски прошли в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, в сентябре прошлого года. Виссариона и еще двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Виссариона доставили в Центральный районный суд.

Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Публикуем репортаж оттуда.

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ГУФСИНпыткисуд
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