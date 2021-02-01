Адвокат члена общины Виссариона заявил о пытках в новосибирском СИЗО

На вопрос журналиста НГС о том, есть ли у него доказательства пыток, адвокат Иван Хорошев назвал такие вопросы некорректными и заявил, что у него нет желания общаться с журналистом после таких вопросов.

— Вы как себе это представляете? Вы не представляете условия пыток в СИЗО? Вам заявления Ведерникова мало? Вы задайте себе эти вопросы. Вы думаете, это всё так просто, — ответил Иван Хорошев.

Хорошев написал также в своем посте, что он уже направил обращения в прокуратуру и ГУФСИН Новосибирской области. В пресс-службе ГУФСИН России по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено: в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области заявили о том, что после публикации в СМИ заявлений о давлении на заключённых в СИЗО-1 прошла проверка, информация о пытках не подтвердилась.

— Кроме того, сообщаем, что в адрес администрации следственного изолятора заявлений, связанных с угрозой жизни и здоровью от данных граждан не поступало, — добавили в ведомстве.

Задержания и обыски прошли в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, в сентябре прошлого года. Виссариона и еще двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Виссариона доставили в Центральный районный суд.

