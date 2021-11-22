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В деле «Общины Виссариона» появилось дополнительное обвинение

Его предъявили одному из фигурантов

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Виссарион находится под стражей с сентября прошлого года

Виссарион находится под стражей с сентября прошлого года

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18 ноября всем задержанным по уголовному делу «Общины Виссариона» предъявили уточненное обвинение. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона».

— Общее обвинение для Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. По предъявленному обвинению, в деле 21 потерпевший: 1 — средний вред здоровью, 5 — тяжкий, 14 человек — причинен моральный вред, — говорится в телеграм-канале.

Участников дела обвиняют по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Владимиру Ведерникову предъявлено дополнительное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

— Согласно выводам следствия, в период с 2017 по 2019 годы Ведерников тратил часть денежных средств, выделенных государством на школу «Истоки», для своих личных нужд. Общая сумма таких денежных средств в период с 2017 по 2019 гг. составила, по версии обвинения, 5 182 839 руб. Согласно уголовному кодексу, речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — указано в посте.

Все обвинения предъявлены в рамках одного общего уголовного дела. Адвокат Иван Хорошев уточнил корреспонденту НГС, что защита полностью не согласна с обвинением.

Телеграм-канал «Дело Виссариона» собирает информацию о деле «Общины Виссариона», в том числе от адвокатов.

Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября 2020 года. Виссариона и еще двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Публикуем репортаж оттуда.

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СКпреследование
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