В деле «Общины Виссариона» появилось дополнительное обвинение

18 ноября всем задержанным по уголовному делу «Общины Виссариона» предъявили уточненное обвинение. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона».
— Общее обвинение для Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. По предъявленному обвинению, в деле 21 потерпевший: 1 — средний вред здоровью, 5 — тяжкий, 14 человек — причинен моральный вред, — говорится в телеграм-канале.
Участников дела обвиняют по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Владимиру Ведерникову предъявлено дополнительное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
— Согласно выводам следствия, в период с 2017 по 2019 годы Ведерников тратил часть денежных средств, выделенных государством на школу «Истоки», для своих личных нужд. Общая сумма таких денежных средств в период с 2017 по 2019 гг. составила, по версии обвинения,
Все обвинения предъявлены в рамках одного общего уголовного дела. Адвокат Иван Хорошев уточнил корреспонденту НГС, что защита полностью не согласна с обвинением.
Телеграм-канал «Дело Виссариона» собирает информацию о деле «Общины Виссариона», в том числе от адвокатов.
Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября 2020 года. Виссариона и еще двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.
Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Публикуем репортаж оттуда.