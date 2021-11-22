В деле «Общины Виссариона» появилось дополнительное обвинение

18 ноября всем задержанным по уголовному делу «Общины Виссариона» предъявили уточненное обвинение. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона».

— Общее обвинение для Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова состоит, как и прежде, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. По предъявленному обвинению, в деле 21 потерпевший: 1 — средний вред здоровью, 5 — тяжкий, 14 человек — причинен моральный вред, — говорится в телеграм-канале.