85 ударов ножом, убийство беременной, ссора на парковке. Вспоминаем громкие нападения на женщин в Новосибирске

Ссора из-за мефедрона и 85 ударов ножом

7 марта 2021 года на улице Кошурникова 19-летний Федор Хижин жестоко расправился со своей несовершеннолетней девушкой, с которой они жили вместе. Он нанес ей 85 ударов ножом и тупым предметом (35 из них — в шею), перевел 3 тысячи рублей с карты погибшей и поехал в Кемерово к своей знакомой, где и был задержан. Перед поездкой молодой человек заглянул в ломбард и сдал ноутбук и мобильный телефон своей девушки — деньги ему нужны были для покупки наркотиков.

