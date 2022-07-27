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Тема дняЧто происходит на месте убийства 17-летней девушки
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85 ударов ножом, убийство беременной, ссора на парковке. Вспоминаем громкие нападения на женщин в Новосибирске

За два года в городе произошло несколько громких убийств девушек, которые совершили их бывшие или нынешние мужья и парни

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Две из пяти погибших в этих инцидентах девушек были несовершеннолетними

Две из пяти погибших в этих инцидентах девушек были несовершеннолетними

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Вчера в Новосибирске произошло зверское убийство несовершеннолетней девушки — ей нанесли не менее 15 ударов ножом. Нападение было снято на камеру видеорегистратора в одной из машин. После убийства мужчина (ему 27 лет) пытался покинуть Россию, но был задержан оперативниками. Позже выяснилось, что погибшая девушка встречалась с подозреваемым — он ее сильно ревновал и избивал. Незадолго до гибели девушка рассталась с ним.

Это не единственное подобное зверское преступление в Новосибирске за последние два года, которое совершалось в отношении женщин. Подозреваемыми и обвиняемыми во всех случаях проходят их вторые половинки: с кем-то погибшие успели расстаться накануне убийства, а с кем-то по-прежнему продолжали отношения, несмотря на ссоры и ругань. НГС вспоминает самые громкие случаи, а также рассказывает, какое наказание получили убийцы.

Убийство беременной женщины на Кирова


В январе 2020 года в доме на улице Кирова 33-летний Рустам Фатуллаев набросился на беременную 34-летнюю Наталью с ножом, которую караулил в подъезде с 11 утра. Женщину доставили на машине скорой помощи, но от полученных ранений она скончалась. Убийство попало на камеру. Мужчину задержали несколько позднее, когда он ехал в Омск, к родителям своей убитой возлюбленной.

Убийство сняли камеры видеонаблюдения: Рустам Фатуллаев подкараулил Наталью в подъезде, нанес удары ножом, а затем ударил упавшую на пол женщину ногами

Убийство сняли камеры видеонаблюдения: Рустам Фатуллаев подкараулил Наталью в подъезде, нанес удары ножом, а затем ударил упавшую на пол женщину ногами

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Как позже выяснилось, Рустам и Наталья встречались какое-то время назад. Отношения не складывались, более того, Наталья неоднократно обращалась в полицию с заявлениями на Рустама. Там она указывала, что бывший сожитель ей угрожал. В доме на Кирова женщина проживала у своего знакомого — так она пыталась скрыться от бывшего парня, но это ей не удалось.

До суда дело дошло в 2021 году. Прикрывая лицо листом бумаги, на заседании Рустам Фатуллаев заявил, что совершил нападение в состоянии аффекта, а выйдя из подъезда попросил встретившуюся ему прохожую вызвать скорую помощь к подъезду, где лежала Наталья. Суд отправил его в колонию строгого режима на 17 лет, а также обязал выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда.

Ссора из-за мефедрона и 85 ударов ножом


7 марта 2021 года на улице Кошурникова 19-летний Федор Хижин жестоко расправился со своей несовершеннолетней девушкой, с которой они жили вместе. Он нанес ей 85 ударов ножом и тупым предметом (35 из них — в шею), перевел 3 тысячи рублей с карты погибшей и поехал в Кемерово к своей знакомой, где и был задержан. Перед поездкой молодой человек заглянул в ломбард и сдал ноутбук и мобильный телефон своей девушки — деньги ему нужны были для покупки наркотиков.

Так описывал убийство сам Федор Хижин у следователя:

— Состоялся словесный конфликт, который впоследствии перешел... Ну не в потасовку... Ну да, в небольшую потасовку. В конце концов, я взялся за нож, — признается следователю парень на видео.

Перед убийством погибшая 17-летняя девушка рассказывала в соцетях, что ее парень сидит на мефедроне.

Процесс по этому громкому делу начался 16 ноября 2021 года. Федора Хижина обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ему грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. По последним данным, Федор Хижин продолжает находиться под арестом, приговор ему еще не вынесен.

Убил и станцевал на камеру — происшествие на ОбьГЭСе


Накануне Нового года в доме на улице Печатников (ОбьГЭС) 25-летний Семен Марамзин убил свою бывшую возлюбленную 23-летнюю Наталью Аполонскую. У нее не было шанса выжить — мужчина нанес ей 5 ударов ножом в сердца и легких, руку, которой девушка пыталась защититься от ударов, и сонную артерию. После этого, как говорили НГС родственники погибшей, Семен Марамзин повернулся к камерам в подъезде, начал кривляться, показывать неприличные жесты и танцевать.

К моменту приезда медиков, Наталья скончалась

К моменту приезда медиков, Наталья скончалась

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Его задержали в первых числах января 2022 года. Как выяснилось, погибшая и подозреваемый были знакомы с подросткового возраста. Они встречались, а затем расставались: Наталью не устраивало, что ее парень пьет, употребляет наркотики и поднимает на нее руку.

В ходе предварительного следствия мужчина заявил, что у него не было намерения убивать Наталью, однако признал, что нанес ей телесные повреждения. В суд дело поступило этой весной.

18 июля Семену Марамзину огласили приговор за умышленное убийство — с учетом его судимостей за кражи и вымогательство, его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Признался в любви, а затем расправился с женой


Еще одно убийство произошло в Октябрьском районе совсем недавно, 11 июля. Подозреваемый в преступлении 35-летний Роман нанес не менее 5 ножевых ранений своей жене Ирине. Место убийства — припаркованный у дома автомобиль.

Трагедия произошла на парковке по улице Татьяны Снежиной

Трагедия произошла на парковке по улице Татьяны Снежиной

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Как рассказали корреспонденту НГС знакомые погибшей женщины, ее муж неоднократно поднимал на нее руку, в том числе, во время беременности. Роман был задержан полицией.

В день убийства, ранним утром он написал у себя на странице «ВКонтакте» трогательное признание в любви Ирине. У пары осталось двое детей.

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