1,5 миллиона и срок: суд в Новосибирске вынес приговор убийце беременной женщины на Кирова

В Новосибирске
Новосибирский областной суд вынес приговор Рустаму Фатуллаеву, обвиняемому в убийстве беременной Натальи Чернышовой.
Трагедия произошла
После нападения Рустам Фатуллаев уехал в Омск к родителям погибшей, где его задержала полиция. Вскоре дело передали в суд. Мы собрали всё, что известно об этом деле, в специальном сюжете.
— Сегодня его приговорили к 17 годам лишения свободы, — сообщил корреспонденту НГС адвокат Геннадий Черкасов.
В прошлом году мы сняли на видео признание убийцы в суде. Вот расшифровка:
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что отбывать наказание Рустаму Фатуллаеву предстоит в исправительной колонии строгого режима.
— Осужденному также надлежит выплатить в пользу потерпевшей стороны (родственников) моральный вред в размере 1,5 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В конце марта стало известно, что в Бердске погибла 29-летняя женщина. В убийстве подозревают ее мужа. Незадолго до этого полицейские получили вызов о семейном конфликте и доставили мужчину в отдел для профилактической беседы, после чего отпустили. Через некоторое время он сам позвонил в полицию и рассказал, что убил свою супругу.