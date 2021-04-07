1,5 миллиона и срок: суд в Новосибирске вынес приговор убийце беременной женщины на Кирова

Новосибирский областной суд вынес приговор Рустаму Фатуллаеву, обвиняемому в убийстве беременной Натальи Чернышовой.

Трагедия произошла 27 января 2020 года. Мужчина ударил бывшую возлюбленную ножом в подъезде дома на улице Кирова. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.

После нападения Рустам Фатуллаев уехал в Омск к родителям погибшей, где его задержала полиция. Вскоре дело передали в суд. Мы собрали всё, что известно об этом деле, в специальном сюжете.