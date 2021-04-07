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1,5 миллиона и срок: суд в Новосибирске вынес приговор убийце беременной женщины на Кирова

Рустам Фатуллаев отправится в колонию строгого режима

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Рустам Фатуллаев на заседаниях всегда пытался скрыть лицо от журналистов

Рустам Фатуллаев на заседаниях всегда пытался скрыть лицо от журналистов

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В Новосибирске 7 апреля вынесли приговор убийце беременной женщины

Новосибирский областной суд вынес приговор Рустаму Фатуллаеву, обвиняемому в убийстве беременной Натальи Чернышовой.

Трагедия произошла 27 января 2020 года. Мужчина ударил бывшую возлюбленную ножом в подъезде дома на улице Кирова. Момент нападения попал на видео (эти кадры шокируют). Спустя некоторое время женщина скончалась в больнице.

После нападения Рустам Фатуллаев уехал в Омск к родителям погибшей, где его задержала полиция. Вскоре дело передали в суд. Мы собрали всё, что известно об этом деле, в специальном сюжете.

— Сегодня его приговорили к 17 годам лишения свободы, — сообщил корреспонденту НГС адвокат Геннадий Черкасов.

В прошлом году мы сняли на видео признание убийцы в суде. Вот расшифровка:

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что отбывать наказание Рустаму Фатуллаеву предстоит в исправительной колонии строгого режима.

— Осужденному также надлежит выплатить в пользу потерпевшей стороны (родственников) моральный вред в размере 1,5 миллиона рублей, — добавили в ведомстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

СЮЖЕТ

Убийство девушки на Кирова

В конце марта стало известно, что в Бердске погибла 29-летняя женщина. В убийстве подозревают ее мужа. Незадолго до этого полицейские получили вызов о семейном конфликте и доставили мужчину в отдел для профилактической беседы, после чего отпустили. Через некоторое время он сам позвонил в полицию и рассказал, что убил свою супругу. 31 марта суд избрал подозреваемому меру пресечения.

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приговорубийствоНаталья ЧернышеваРустам Фатуллаевсуд
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