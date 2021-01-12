12 января вторник
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 5/10
usd 74.52
eur 90.81

Все новости

Все новости

До суда дошло дело об убийстве беременной сибирячки в подъезде дома на Кирова

Судить будут ее сожителя, преступление произошло год назад

2 114
19Обсудить

Поделиться

Рустам Фатуллаев в суде по избранию меры пресечения старался прятать свое лицо

Рустам Фатуллаев в суде по избранию меры пресечения старался прятать свое лицо

Поделиться

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве беременной сибирячки

В Новосибирске в суд передано дело об убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышевой — в преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.

— По данным следствия, 27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов на улице Кирова Октябрьского района, дождался свою 33-летнюю сожительницу, которая находилась в состоянии беременности и ему было об этом известно, нанес один удар ножом в область спины. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученного ножевого ранения скончалась, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Мужчину будут судить по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Суд может лишить его свободы на срок от 8 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой. Женщина скончалась после удара ножом в спину 27 январямомент нападения попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после трагедии Фатуллаев уехал в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.

СЮЖЕТ

Убийство девушки на Кирова

Мы публиковали видео допроса Фатуллаева (на том суде ему избрали первую меру пресечения):

Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

убийствоубийство беременной женщины
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...