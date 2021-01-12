До суда дошло дело об убийстве беременной сибирячки в подъезде дома на Кирова

В Новосибирске в суд передано дело об убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышевой — в преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.



— По данным следствия, 27 января 2020 года в дневное время 34-летний мужчина, находясь в подъезде одного из домов на улице Кирова Октябрьского района, дождался свою 33-летнюю сожительницу, которая находилась в состоянии беременности и ему было об этом известно, нанес один удар ножом в область спины. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученного ножевого ранения скончалась, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.