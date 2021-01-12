До суда дошло дело об убийстве беременной сибирячки в подъезде дома на Кирова

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве беременной сибирячки
В Новосибирске в суд передано дело об убийстве беременной
— По данным следствия,
Мужчину будут судить по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Суд может лишить его свободы на срок от 8 до
Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве
Мы публиковали видео допроса Фатуллаева (на том суде ему избрали первую меру пресечения):
Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.