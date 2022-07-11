Начал стрелять с порога и не стал брать деньги. Подробности убийства женщины из микрокредитной организации в Москве

Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «VIVA Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит и присоединилась к коллективному иску в суд против «VIVA Деньги».

