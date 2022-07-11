Начал стрелять с порога и не стал брать деньги. Подробности убийства женщины из микрокредитной организации в Москве
На месте работают следователи и криминалисты
Вечером 10 июля в центре Москвы застрелили
— Следственным управлением по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СКР. Человека, выстрелившего женщине в лицо, ищут.
— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению, — передает слова Следственного комитета сайт MSK1.RU.
Телеграм-канал «МК: срочные новости» опубликовал подробности преступления. Они отметили, что убийца не стал брать деньги.
— Преступник вошел в обменник в 17:50 и начал стрелять в женщину с порога. Потом провел в кабинете меньше минуты, но денег не взял. Вроде заинтересовался рабочим столом убитой сотрудницы, но опять-таки ничего не ухватил. Возможно, грабитель и не грабитель вовсе, а мотив убийства совсем другой, — говорится в сообщении.
Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «VIVA Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит и присоединилась к коллективному иску в суд против «VIVA Деньги».