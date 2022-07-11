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СрочноВ Москве убили сотрудницу «Viva Деньги»
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Начал стрелять с порога и не стал брать деньги. Подробности убийства женщины из микрокредитной организации в Москве

На месте работают следователи и криминалисты

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Женщина работала в микрокредитной организации на Кожевнической улице. Ей выстрелили в лицо

Женщина работала в микрокредитной организации на Кожевнической улице. Ей выстрелили в лицо

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Вечером 10 июля в центре Москвы застрелили 51-летнюю женщину. Она работала в микрокредитной организации «Viva Деньги».

— Следственным управлением по Центральному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ и статьей 222 УК РФ, — пишут в телеграм-канале столичного СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СКР. Человека, выстрелившего женщине в лицо, ищут.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к его совершению, — передает слова Следственного комитета сайт MSK1.RU.

Телеграм-канал «МК: срочные новости» опубликовал подробности преступления. Они отметили, что убийца не стал брать деньги.

— Преступник вошел в обменник в 17:50 и начал стрелять в женщину с порога. Потом провел в кабинете меньше минуты, но денег не взял. Вроде заинтересовался рабочим столом убитой сотрудницы, но опять-таки ничего не ухватил. Возможно, грабитель и не грабитель вовсе, а мотив убийства совсем другой, — говорится в сообщении.

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Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «VIVA Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «VIVA Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит и присоединилась к коллективному иску в суд против «VIVA Деньги».

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