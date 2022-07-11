Киллер выстрелил женщине в лицо: в центре Москвы убили сотрудницу микрокредитной организации
Погибшая работала в компании «Viva Деньги», на которую недавно подали коллективный иск из-за кредитов
Вечером 10 июля в центре Москвы застрелили
На компанию в начале месяца подали коллективный иск: жители Новосибирска и Челябинска обнаружили, что микрофинансовая организация оформила на них кредиты без их ведома.
— Утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по улице Кожевнической в городе Москве, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями, — передает сообщение СК сайт MSK1.RU.
Прокуратура Москвы публикует видео с места преступления.
По данным телеграм-канала «112»,
Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ и статьей 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).
Ранее MSK1.RU писал об убийстве
Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «Viva Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «Viva Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит, и присоединилась к коллективному иску в суд против «Viva Деньги».