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Киллер выстрелил женщине в лицо: в центре Москвы убили сотрудницу микрокредитной организации

Погибшая работала в компании «Viva Деньги», на которую недавно подали коллективный иск из-за кредитов

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Вечером 10 июля в центре Москвы застрелили 51-летнюю женщину, которая работала в микрокредитной организации «Viva Деньги», сообщает столичный СК.

На компанию в начале месяца подали коллективный иск: жители Новосибирска и Челябинска обнаружили, что микрофинансовая организация оформила на них кредиты без их ведома.

— Утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по улице Кожевнической в городе Москве, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями, — передает сообщение СК сайт MSK1.RU.

Прокуратура Москвы публикует видео с места преступления.

По данным телеграм-канала «112», 51-летняя Ирина Г. работала в офисе компании «Viva Деньги». Вчера вечером в помещение на Кожевнической улице зашел киллер и выстрел женщине в лицо. В полицию обратился сын убитой, после того как мать не вернулась домой. Киллер пока не установлен, он был в кепке, медицинской маске и с рюкзаком.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи. По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ и статьей 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

На месте преступления находятся автомобили оперативных служб

На месте преступления находятся автомобили оперативных служб

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Ранее MSK1.RU писал об убийстве 18-летней девушки в Подмосковье, которую мог зарезать друг Стаса Барецкого. Мы также рассказывали об убийстве абхазского бизнесмена и его жены в Подмосковье.

Напомним, 9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «Viva Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «Viva Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит, и присоединилась к коллективному иску в суд против «Viva Деньги».

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