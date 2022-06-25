«Заподозрил неладное». Сотрудник ломбарда выкупил у воров велосипед, чтобы вернуть ребенку-инвалиду

В Верхней Пышме Свердловской области сотрудник ломбарда выкупил у воров велосипед ребенка с инвалидностью и разыскал хозяйку. Оказалось, что транспортное средство похитили из подъезда, где живет девочка с тяжелой формой ДЦП. Этот велосипед ей подарил благотворительный фонд. И он необходим ребенку для реабилитации.



— Какая-то женщина принесла трехколесный велосипед с большими колесами и уверяла, что это обычный детский велик. То есть она даже не поняла, что это специальный. А я вижу, что он как будто для инвалида. И сразу заподозрил неладное, — рассказал E1.RU продавец ломбарда Владимир. — По сути, нам такой товар для реализации не интересен. Но я решил, что лучше выкуплю его и найду хозяина, чем она продаст его кому-то еще.

