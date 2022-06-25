«Заподозрил неладное». Сотрудник ломбарда выкупил у воров велосипед, чтобы вернуть ребенку-инвалиду
Хозяйкой оказалась девочка с тяжелой формой ДЦП
В Верхней Пышме Свердловской области сотрудник ломбарда выкупил у воров велосипед ребенка с инвалидностью и разыскал хозяйку. Оказалось, что транспортное средство похитили из подъезда, где живет девочка с тяжелой формой ДЦП. Этот велосипед ей подарил благотворительный фонд. И он необходим ребенку для реабилитации.
— Какая-то женщина принесла трехколесный велосипед с большими колесами и уверяла, что это обычный детский велик. То есть она даже не поняла, что это специальный. А я вижу, что он как будто для инвалида. И сразу заподозрил неладное, — рассказал E1.RU продавец ломбарда Владимир. — По сути, нам такой товар для реализации не интересен. Но я решил, что лучше выкуплю его и найду хозяина, чем она продаст его кому-то еще.
Владимир разместил объявления в городских пабликах, одно из них увидела мама десятилетней Сабрины. Она рассказала, что вечером пристегнула велосипед дочери в подъезде металлическим тросом. Но воры перерезали его. Такой транспорт для ребенка с ДЦП стоит около
— Я была ужасно расстроена. Мы сейчас собираем деньги, чтобы пройти реабилитацию в Челябинской области, и не можем собрать нужную сумму. Поэтому сейчас точно не до покупки нового велосипеда, — рассказала мама Сабрины Мадина. — У него специальный корсет на сиденье, ручка для родителя сзади, а еще специальная конструкция, благодаря которой я помогаю дочери крутить педали, если она сама не справляется.
Воров, укравших велосипед, сейчас ищет полиция. Мама Сабрины написала заявление. К сожалению, женщина, которая привезла его в ломбард, не попала на камеры наблюдения.
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